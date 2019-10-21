Hong Konglu yetkililer, protestolarda zarar gören camiyi ziyaret etti, özür diledi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı yapılan hükümet karşıtı protestolar sürerken, eylemcileri dağıtmak için polis tarafından sıkılan mavi boyanın camiye isabet etmesi üzerine yetkililer özür diledi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, protestolar sırasında zarar gören Kowloon'un camisini ziyaret ederek yaşanan olay için özür diledi.

İmam Muhammed Arshad da özrü kabul ettiklerini belirtti ve İslam toplumunun Hong Kong’da barış içinde yaşamayı sürdürmesini umduklarını söyledi.

© REUTERS / JEREMY TAM/CIVIC PARTY Hong Kong'da polisin maskeli protestocuları uzaklaştırmak için sıktığı mavi boya caminin kapısına ve merdivenlerine bulaştı.

Devam eden eylemlerde polis, maske takan protestoculara mavi boyalı su püskürtmeye başlamıştı. Olay esnasında bölgenin en büyük camisi olan Kowloon'un merdivenleri ve kapısı da maviye boyanmıştı.

Onlarca gösterici, bez ve suyla caminin zarar gören yerlerini temizlemişti.

Bir açıklama yapan polis, camiye yanlışlıkla boya sıkıldığını belirterek özür dilemişlerdi.