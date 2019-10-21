Tayland Kralı Maha, 'resmi metresinin' unvanlarını geri aldı

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, birkaç ay önce 'resmi metresi' ilan ettiği eski yakın koruması olan Sineenat Wongvajirapakdi'ye verdiği unvanları geri aldığını duyurdu.

Sıra dışı yaşam tarzıyla dikkat çeken 67 yaşındaki Kral Maha, Mayıs'ta eski koruması olan 41 yaşındaki Kraliçe Suthida'yla evlenmiş, iki ay sonra 34 yaşındaki Sineaat'ı 'resmi metresi' ilan etmişti ve soyluluk unvanı vermişti.

#Thailand's King Vajiralongkon has stripped his royal consort of her titles and military ranks, says a statement from the palace today. @retuers reports Sineenat Wongvajirapakdi breached conduct and "was disloyal to the king." Here's some background: https://t.co/ym8VPkYpAA — Ashley S. Westerman (@NPRAshley) October 21, 2019

​Ancak, Wongvajirapakdi'ye ilişkin Kraliyetten yapılan resmi açıklamaya göre, genç kadın tüm ayrıcalıklarını kaybetti.

'KRALİÇE STATÜSÜNE YÜKSELMEK İSTEDİ'

Bunun nedeni ise Wongvajirapakdi'nin 'aşırı hırslı' olması ve 'kendini kraliçenin statüsüne yükseltmeye çalışması' olarak açıklandı.

Açıklamada, "Kraliyet metresin davranışlarının saygısız olduğu kanısına vardı" ifadeleri kullanıldı.

BREAKING: A letter is circulating online, seemingly from the palace, announcing that King Vajiralonkorn has revoked the royal title of his consort Sineenat Wongvajirapakdi (Goi) /1#ข่าวใหญ่ pic.twitter.com/05CZj8gmUd — James Buchanan จิมมี่ (@JBuchananBKK) October 21, 2019

​​Kral Maha'nın 67. yaş gününe denk gelen seremonide, resmi metresi Sineenat'a, aralarında Chula Chom Klao ve Beyaz Fil de olan dört nişan takmıştı. Seremonide Kral Maha'ya üç ay önce evlendiği eşi Suthida Vajiralongkorn da eşlik etmişti. Tören sırasında Sineenat Wongvajirapakdi, Tayland Kralı Maha'nın ayaklarına kapandığı görüntüler sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Tayland Kralı’nın kendisini resmi 'metresi' olarak ilan etmesinin ardından, Tayland'da mutlak monarşiden parlamenter monarşiye geçilen 1932 yılından bu yana ilk kez bir hükümdar resmen çok eşli oldu.

Tayland Kralı Maha'nın resmi metresi unvanına sahip olan Sineenat Wongvajirapakdi daha önce Ananda Mahidol Askeri Hastanesi'nden hemşire olarak çalışıyordu.

KORUMASIYLA EVLENMİŞTİ

Kralı Maha, daha önce de kişisel güvenlik ekibinin başkan yardımcısı olan koruması General Suthida'yla evlenmişti. Evliliğin ardından eşi Suthida'ya 'Kraliçe' unvanı vermişti.

Saray muhafızlığına 2013 yılında katılan ve ilerleyen yıllarda kralın özel koruma birliğinin komutanı olan Suthida'ya, kral tarafından orgeneral unvanı verilmişti.

Kraliçe Suthida, 2016'da tahta çıkan Kral Maha Vajiralongkorn'un dördüncü eşi.

Kral, önceki eşinden 2014 yılında boşanmıştı.