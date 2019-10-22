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    Japonya'nın 126. İmparatoru Naruhito tahta çıktı

    © AFP 2019 / Issei Kato
    Asya & Pasifik
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    Japonya’nın 126. İmparatoru Naruhito, törenle 'kasımpatı' tahtına çıktı. 190 ülke ve uluslararası kuruluştan 2 bine yakın kişinin katıldığı törende, 59 yaşındaki Naruhito "Anayasaya göre hareket edeceğime, devletin ve Japon halkının birliğinin sembolü olarak sorumluluklarımı yerine getireceğime söz veriyorum" dedi.

    © AP Photo / Evan Vucci
    Trump yeni imparator için Japonya'da
    Japon haber ajansı Kyodo’ya göre, 126. Japon İmparatoru Naruhito başkent Tokyo’da İmparatorluk Sarayı'nda düzenlenen geleneksel bir törenle ülkede 'kasımpatı' adı verilen imparatorluk tahtı 'Takamikura'ya çıktı. Japon İmparatoriçesi Masako da resmen Miçoodai tahtına çıktı.

    190 ülke ve uluslararası kuruluştan 2 bine yakın kişinin katıldığı törende, 59 yaşındaki Naruhito "Anayasaya göre hareket edeceğime, devletin ve Japon halkının birliğinin sembolü olarak sorumluluklarımı yerine getireceğime söz veriyorum" dedi.

    Naruhito, törende 'Korozen no go ho' adı verilen ve 9. yüzyılda imparatorların giydiği kahverengi tonlarında kuşaklı geleneksel bir elbise giydi.

    Japonya’nın yeni imparatoru ayrıca, tahta çıkma töreni öncesinde bazı tapınakları ziyaret etti. Başbakan Abe Şinzo da Naruhito'ya tahta çıkışında tebriklerini sundu. Tahta çıkma törenine Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. 

    Naruhito, babasının sağlığını gerekçe göstererek 30 Nisan'da ayrıldığı 30 yıllık imparatorluk makamını, 1 Mayıs itibarı ile teslim almıştı.

    Taç giyme merasiminin ardından çift, 10 Kasım’da liderleri karşılamak için Akasaka Sarayı'na doğru yola çıkacak.

    Çift, üstü açık bir 'Toyota Century' ile 4.6 kilometre yolu kamuya açık şekilde katedecek.

    İmparator 15 Kasım’da ise Japon tanrısına ikram 'Daijousai' (İlk pirinç ikramı) törenine katılacak.

    Sokuirei’nin aksine, Daijousai merasimi Şinto inancının gizli ve kamuya kapalı ritüellerinden kabul ediliyor.

    İnanca göre, Japon halkı mistik olarak kendilerini Güneş Tanrısı 'Amaterasu'nun yarattığına inanıyor.

    Naruhito, kasım boyunca ülke sathında birçok tapınağı da ziyaret edecek.

    550 BİN SUÇLUYA AF ÇIKTI

    Japon hükümeti, Naruhito’nun Takamikura’ya oturmasıyla ülke genelinde 550 bin hükümlü için af çıkarıldığını açıkladı. Af, trafik ihlalleri ve seçim hilelerini kapsıyor. 

    © REUTERS /
    Japonya’da yeni imparatorun ilk günü
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    Babası Akihito’nun 1989’daki taht merasimlerinde ise 2.5 milyon hükümlü için af çıkarılmıştı.

    NORMALLEŞME SÜRECİNDE YETİŞTİ

    İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyaya gelen Naruhito, militer Japonya’nın dünya ile entegre olduğu bir normalleşme sürecinde yetişti.

    Naruhito, saray mensuplarının gittiği Gakuşuuin okulundan 1982’de tarih diplomasıyla mezun oldu.

    Oxford Üniversitesinde deniz taşımacılığı okuyan Naruhito, veliaht sıfatıyla ülke dışında eğitim gören ilk hanedan üyesi.

    Harvard Üniversitesinde ekonomi eğitimi alan Japon diplomat Masako Owada ile dünya evine giren Naruhito'nun 2001’de Aiko adında bir kızı dünyaya geldi.

    Naruhito’nun kayınpederi ise Uluslararası Adalet Divanı’nın eski başkanlarından hukuk profesörü Hisaşi Owada.

    Etiketler:
    İmparator Naruhito, neo-imparatorluk, taht, Japonya parlamentosu, Japonya, Japonya
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