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13:42 22 Ekim 2019
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    Yeni Zelanda'dan cinsiyet eşitliği hamlesi: Erkek ordu mensupları da artık makyaj yapıp, oje sürebilecek

    © AP Photo / Nick Perry
    Asya & Pasifik
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    Cinsiyet ayrımı gözetmeyen politikalar konusunda bir adım daha atan Yeni Zelanda, ordu mensubu erkeklerin makyaj yapmasına, takma kirpik kullanmasına ve oje sürmesine izin verdi.

    ABD ordusu
    © AP Photo / Mindaugas Kulbis
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    Yeni Zelanda Kraliyet Donanması, kılık-kıyafet yönetmeliğine dair hazırladığı rehberde, erkek ordu mensuplarının istemeleri halinde makyaj yapmasının yolunu açtı.

    Yerel medya kuruluşu NewsHub tarafından aktarılan habere göre, tuğamiral David Proctor, “Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri, 1 Kasım 2019 itibariyle Kraliyet Donanması’ndaki personelin bakım ve görünümüne yönelik rehberin güncellendiğini doğrulayabilir. Bu değişiklikler, Kraliyet Donanması’nın erkek ve kadın personel arasında görünüm ve bakım açısından bir fark görmediğini yansıtıyor” dedi.

    Proctor, donanmanın bakım konusundaki standardının zarifliğe, temizliğe, güvenliğe ve askeri imaja dayandığını söyledi, bu durumun bu şekilde devam edeceğini vurguladı.

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    © AFP 2019 / Fayez Nureldine
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    Varolan düzenlemeye göre, üniforma giydikleri zamanda kadın ordu mensuplarının dikkat çekmeyen bir makyaj yapmasına, fark edilmeyecek derecede takma kirpik takmasına, oje olarak da renksiz bir cila ya da açık renk tercih etmesine izin veriliyor. Ayrıca doğal renklerde top ya da halka küpe de takabiliyorlar.

    1 Kasım itibariyle bu kurallar kadın-erkek ayrımı gözetmeksizin tüm ordu mensupları için geçerli olacak.

    Ancak piercing’in yanı sıra 'mohawk' gibi abartılı saç modelleri ve saç aksesuarları yasak listesinde kalmaya devam edecek.

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Devlet Başkan Yardımcısı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un cinsiyet eşitliği ödüllerini layık gördüğü erkeklere tek tek elden verirken görüntülerini yayımladı.
    © Fotoğraf : Dubai Media Office @DXBMediaOffice
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    David Proctor, “Yeni Zelanda Kraliyet Donanması, kişiliği ve bireyselliği kucaklayan modern ve profesyonel bir organizasyondur. Ancak, aynı zamanda askeri bir organizasyonuz ve bu da personelimizden belli bir kılık-kıyafet ve görünümü beklediğimiz anlamına geliyor ” diye konuştu.

    İngiltere’nin de Yeni Zelanda gibi benzer bir düzenlemeyi tartıştığı belirtilmişti.

    2016 yılında da ABD Donanması, cinsiyet ayrımına yol açtığı gerekçesiyle bazı unvanlardaki ‘erkek’ kelimesini kaldıracaklarını duyurmuştu.

    Etiketler:
    Asker, Oje, Takma kirpik, Makyaj, Cinsiyet eşitliği, Kadın, Erkek, ordu, Yeni Zelanda
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