Çin Dışişleri: Türkiye-Rusya mutabakatının Suriye krizinin çözümüne katkıda bulunmasını umuyoruz

Haftalık basın toplantısında konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in mutabık kaldığı Soçi Memorandumu’na dair yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
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"Söz konusu anlaşmanın Suriye’deki krizin çözümüne olumlu katkıda bulunmasını umuyor, tüm ilgili tarafların çabalar harcayıp bu Ortadoğu ülkesinin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesini temenni ediyoruz."
Suriye sorununun çözümü için uygun olumlu ortamın yaratılması gerektiğine vurgu yapan Hua ayrıca, "Terörizme karşı kararlı darbe vurmak adına birleşmeli" ifadelerini kullandı.
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