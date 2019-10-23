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15:44 23 Ekim 2019
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    Tayvan'da cinayetle suçlanan Hong Kong vatandaşı Çan Tong-kai, kendisini hapista ziyaret eden ve Tayvan'a teslim olmaya ikna eden rahip Peter Koon Ho-ming'in eşliğinde cezaevinden çıktı.

    Hong Kong'da protestoları tetikleyen zanlıların iadesi tasarısı resmen geri çekildi, kilit cinayet zanlısı serbest kaldı

    © REUTERS / Tyrone Siu
    Asya & Pasifik
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    Zanlıların iadesi tasarısının meclisten resmen geri çekildiği Hong Kong'da tasarının hazırlanmasına gerekçe edilen cinayet zanlısı hapisten çıkarıldı. Tayvan'da hamile kız arkadaşını öldüren Hong Kong vatandaşı, Tayvan'a teslim olup yargılanmak istediğini açıkladı. Ama ortada iade anlaşması olmadığından, bu sefer de diplomatik kriz patlak verdi.

    Çin'e bağlı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde martta filizlenen ve yazdan beri büyüyen protestoların çıkmasına neden olan zanlıların iadesi yasa tasarısının meclisten resmi geri çekildiği açıklandı. Aradan geçen zamanda protestocuların gerilla savaşını çağrıştıran taktikler benimsediği çatışmalarla Hong Kong savaş alanına dönerken, tasarının resmen geri çekilmesiyle eylemcilerin 5 talebinden sadece 1'i yerine geldi.

    Nitekim protestoculardan "Beşi de yerine gelecek, biri bile eksik olsa kabul etmeyiz" tepkisi yükseldi.

    Tasarının hazırlanmasına gerekçe edilen cinayet zanlısı da çarşamba günü hapisten çıkarıldı.

    Çin- Mahkeme
    © AP Photo / Mark Schiefelbein
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    Geçen yıl Tayvan'da hamile kız arkadaşını öldürmekle itham edilen Hong Kong vatandaşı Çan Tong-kai, cinayetin ardından kaçtığı Hong Kong'da Mart 2018'de tutuklanmıştı, ama aleyhinde sırf kara para aklamaya, yani kız arkadaşının ölümünün ardından onun kredi kartından para çektiğine dair kanıtlar bulunabildiğinden yalnızca 29 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

    19 ay hapis yattıktan sonra çarşamba günü serbest kalan Çan Tong-kai, kurbanın ailesinden neden olduğu büyük acı için özür dileyen bir açıklama yaptı.

    Cinayet zanlısı "Teslim olmak istiyorum. Tayvan'a dönüp yargılanmak ve cezamı çekmek istiyorum" dedi. 

    ARALARINDA İADE ANLAŞMASI YOK

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    © REUTERS / THOMAS PETER
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    Ama bunun olabilmesi için protestolar nedeniyle geri çekilen zanlıların iadesi yasa tasarısının mevcudiyeti gerekiyor. 

    Hong Kong ile Tayvan arasında bir iade anlaşması bulunmuyor. 

    TAYVAN: TESLİM OLMA YOK, TUTUKLAMA VAR

    Çan Tong-kai'nin Tayvan'a yargılanmak üzere gönüllü dönüşüne yönelik düzenlemeler ise Tayvan'ın Hong Kong tarafından yasal prosedürler yerine getirilene dek zanlıya giriş izni vermeyeceğini açıklamasının ardından belirsizliğe düştü. 

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    Hong Kong polisi Tayvan'daki muhataplarına Çan'ın teslim olma kararını iletti, ama Tayvan'ın Anakara İşleri Konseyi teklifi resmen reddetti.

    Tayvan'ın Anakara İşleri Konseyi şu açıklamayı yaptı:

    "Hong Kong hükümeti zanlı Çan'ı teslim olması için Tayvan'a gönderecekse, düzenlemeler karşılıklı yargı işbirliği sürecinden geçmeli ve Tayvan'da soruşturma açılabilmesi için Hong Kong tarafı kendi topraklarında topladığı ilgili tüm kanıtları teslim etmeli."

    "İki tarafın yargı işbirliğine gidebilmesi halinde, dava kolayca açılacak ve kurban adalete kavuşturulacaktır."

    Çin Halk Kurtuluş Ordusu
    © AFP 2019 /
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    Tayvan'ın güvenlik endişeleri nedeniyle Çan'ı Hong Kong'a göndereceği güvenlik yetkilileriyle teslim alarak geri getirme önerisi ise Hong Kong tarafından reddedildi. 

    Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, "Teslim olmak diye bir şey sözkonusu olamaz. Sadece tutuklama olabilir. Hong Kong hükümetinden  ilgili kanıtları teslim etmesi de dahil olmak üzere yasal yardım istemeyi ve bu işi savuşturmamasını talep etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

    Hong Kong Güvenlik Bakanı John Lee ise Tayvan'ı sürekli pürüzler çıkararak teslimi ve davayı engellemekle suçladı.

    PROTESTOLARIN NEDENİ ÇİN'E İADE 

    Hong Kong'da protestolar
    © REUTERS / TYRONE SIU
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    İade tasarısı, Hong Kong'un iade anlaşması yapmadığı ülke ve bölgelere de zanlıları iade etmesine imkan tanıyacaktı.

    Ancak buna Çin anakarası da dahildi. 

    Hong Kong'da Çin yargısının adil olmadığı ve tasarının muhaliflerin Pekin'e gönderilip susturulması için kullanılacağı gerekçesiyle başlayan protestolarda dile getirilen demokrasi talepleri kısa zamanda Çin'den bağımsızlık taleplerine dönüştü.

    Etiketler:
    yasa tasarısı, protestolar, Tayvan, Hong Kong, Çin
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