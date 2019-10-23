Hong Kong'da protestoları tetikleyen zanlıların iadesi tasarısı resmen geri çekildi, kilit cinayet zanlısı serbest kaldı

Zanlıların iadesi tasarısının meclisten resmen geri çekildiği Hong Kong'da tasarının hazırlanmasına gerekçe edilen cinayet zanlısı hapisten çıkarıldı. Tayvan'da hamile kız arkadaşını öldüren Hong Kong vatandaşı, Tayvan'a teslim olup yargılanmak istediğini açıkladı. Ama ortada iade anlaşması olmadığından, bu sefer de diplomatik kriz patlak verdi.

Çin'e bağlı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde martta filizlenen ve yazdan beri büyüyen protestoların çıkmasına neden olan zanlıların iadesi yasa tasarısının meclisten resmi geri çekildiği açıklandı. Aradan geçen zamanda protestocuların gerilla savaşını çağrıştıran taktikler benimsediği çatışmalarla Hong Kong savaş alanına dönerken, tasarının resmen geri çekilmesiyle eylemcilerin 5 talebinden sadece 1'i yerine geldi.

Masked activists threw Molotov cocktails at a #Police #Station during the latest anti-government demonstration in #Hong #Kong. Riot cops used tear gas to try to restore order to the city’s besieged streets.



Footage released by R ... https://t.co/GsxCc8eTWS pic.twitter.com/cVGfsCEymy — ⓵ⒷⓊⓋ🌏📡💥 (@_1BUV) October 20, 2019

Nitekim protestoculardan "Beşi de yerine gelecek, biri bile eksik olsa kabul etmeyiz" tepkisi yükseldi.

TST police station is the scene of multiple standoffs between protesters and police. The street is very narrow and trees block the tear gas cannisters. Multiple molotovs thrown. I can hear multiple cannisters hitting the bus shelter I'm hiding beside. #HongKong #HongKongProtests pic.twitter.com/HA5Hr0Cpbe — Michael Zhang 張雨軒 (@YuxuanMichael) October 20, 2019

Tasarının hazırlanmasına gerekçe edilen cinayet zanlısı da çarşamba günü hapisten çıkarıldı.

Geçen yıl Tayvan'da hamile kız arkadaşını öldürmekle itham edilen Hong Kong vatandaşı Çan Tong-kai, cinayetin ardından kaçtığı Hong Kong'da Mart 2018'de tutuklanmıştı, ama aleyhinde sırf kara para aklamaya, yani kız arkadaşının ölümünün ardından onun kredi kartından para çektiğine dair kanıtlar bulunabildiğinden yalnızca 29 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

19 ay hapis yattıktan sonra çarşamba günü serbest kalan Çan Tong-kai, kurbanın ailesinden neden olduğu büyük acı için özür dileyen bir açıklama yaptı.

Cinayet zanlısı "Teslim olmak istiyorum. Tayvan'a dönüp yargılanmak ve cezamı çekmek istiyorum" dedi.

ARALARINDA İADE ANLAŞMASI YOK © REUTERS / THOMAS PETER Hong Kong durulmazken Çin liderinden 'parçalanmış cesetler, unufak kemikler' uyarısı

Ama bunun olabilmesi için protestolar nedeniyle geri çekilen zanlıların iadesi yasa tasarısının mevcudiyeti gerekiyor.

Hong Kong ile Tayvan arasında bir iade anlaşması bulunmuyor.

TAYVAN: TESLİM OLMA YOK, TUTUKLAMA VAR

Çan Tong-kai'nin Tayvan'a yargılanmak üzere gönüllü dönüşüne yönelik düzenlemeler ise Tayvan'ın Hong Kong tarafından yasal prosedürler yerine getirilene dek zanlıya giriş izni vermeyeceğini açıklamasının ardından belirsizliğe düştü.

Hong Kong polisi Tayvan'daki muhataplarına Çan'ın teslim olma kararını iletti, ama Tayvan'ın Anakara İşleri Konseyi teklifi resmen reddetti.

Tayvan'ın Anakara İşleri Konseyi şu açıklamayı yaptı:

"Hong Kong hükümeti zanlı Çan'ı teslim olması için Tayvan'a gönderecekse, düzenlemeler karşılıklı yargı işbirliği sürecinden geçmeli ve Tayvan'da soruşturma açılabilmesi için Hong Kong tarafı kendi topraklarında topladığı ilgili tüm kanıtları teslim etmeli."

"İki tarafın yargı işbirliğine gidebilmesi halinde, dava kolayca açılacak ve kurban adalete kavuşturulacaktır."

Tayvan'ın güvenlik endişeleri nedeniyle Çan'ı Hong Kong'a göndereceği güvenlik yetkilileriyle teslim alarak geri getirme önerisi ise Hong Kong tarafından reddedildi.

Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, "Teslim olmak diye bir şey sözkonusu olamaz. Sadece tutuklama olabilir. Hong Kong hükümetinden ilgili kanıtları teslim etmesi de dahil olmak üzere yasal yardım istemeyi ve bu işi savuşturmamasını talep etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Hong Kong Güvenlik Bakanı John Lee ise Tayvan'ı sürekli pürüzler çıkararak teslimi ve davayı engellemekle suçladı.

PROTESTOLARIN NEDENİ ÇİN'E İADE © REUTERS / TYRONE SIU Hong Kong'da maske yasağına karşı maskeli protestolar

İade tasarısı, Hong Kong'un iade anlaşması yapmadığı ülke ve bölgelere de zanlıları iade etmesine imkan tanıyacaktı.

Ancak buna Çin anakarası da dahildi.

Hong Kong'da Çin yargısının adil olmadığı ve tasarının muhaliflerin Pekin'e gönderilip susturulması için kullanılacağı gerekçesiyle başlayan protestolarda dile getirilen demokrasi talepleri kısa zamanda Çin'den bağımsızlık taleplerine dönüştü.