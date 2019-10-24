Huawei'den yeni Android kararı

Huawei'nin Global Medya ve İletişim bölümünün başkanı Joy Tan, MyDrivers'a yaptığı bir açıklamada "Android işletim sistemi karşısında rakip olacak bir işletim sistemini yapmak, yıllar sürecektir" dedi.

Chip.com.tr'nin aktardığına göre Tan, bugün çok fazla Android kullanıcısı olduğunu ve bu kullanıcı kitlesini HarmonyOS'a taşımaya çalışmakla uğraşmayacaklarını belirtti.

Statista'nın verilerine göre 2018 itibariyle dünya çapındaki tüm telefonların yüzde 88'i, Android kullanıyor.

Çinli firma henüz ekran görüntüsü bile olmayan işletim sisteminden 'yakında çıkacak' diye bahsetmişti.

Huawei, yeni bir işletim sistemi geliştirmek yerine Google Mobil Hizmetleri (GMS) için bir alternatif geliştirmek, kendi temel uygulamalarını sunmak istiyor. Firma, Google Maps, Chrome ve Gmail gibi uygulamaların alternatiflerini sunabilir ancak bu uygulamaların ilk günden Google'ın uygulamaları kadar iyi olmayacağı biliniyor.