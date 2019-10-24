Tayland Kralı hız kesmedi: 'Resmi metresini' gözden çıkarmasından sonra bu kez de 6 yöneticiyi kovdu

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, ‘resmi metresinin’ unvanları geri almasının ardından bu kez de ‘aşırı derecede kötü yönetim’ gerekçesiyle altı yöneticinin görevine son verdi.

Görevi devraldığı babası Bhumibol Adulyadej’e göre yetkilerini daha doğrudan kullandığı bilinen Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, ‘icraatlarına’ devam ediyor.

‘Resmi metresinin’ unvanlarını geri almasıyla bu hafta çok konuşulan Kral Vajiralongkorn bu kez de altı yöneticiyi kovdu.

Bir kadın yönetici, bir polis memuru ve iki saray muhafızının aralarında olduğu altı kişi ‘son derece kötü yönetim’ sergilemekle suçlanıyor. Bu kişilerin ‘pozisyonlarını kendi çıkarları için kullandığı ve disiplin yönetmeliğini çiğnedikleri’ iddia ediliyor.

Resmi açıklamada ayrıca, “Bu isimler kraliyet kurallarına uymadılar ve bu da kraliyet kurumuna ciddi zarar verdi” ifadeleri kullanıldı.

RÜTBELERİ VE AYRICALIKLARI DA GİTTİ

Bangkok Post’a göre görevine son verilen ilk isim Kraliyet Hanesi Bürosu’nda polis korgeneral Sakolket Chantra oldu.

Kraliyet Muhafızlarından Tümgeneral Khun Tharinee Rodson, Khunying Thidarat Thamraksa, Tümgeneral Warinporn Kanisornsophon, Yüzbaşı Peera Mongkolchairerk ve Chayanan Pangsang’ın da görevden alınan isimler arasında bulunduğu belirtildi.

Söz konusu isimlerin tüm rütbeleri ve ayrıcalıkları da alındı.

'RESMİ METRES' DE SADAKATSİZLİKLE SUÇLANIYOR

Kral Maha Vajiralongkorn, pazartesi günü, 'resmi metresi' Sineenat Wongvajirapakdi'ye verdiği unvanları geri aldığını duyurmuştu.

Kralın yakın korumasıyken daha birkaç ay önce ‘resmi metres’ ilan edilen 34 yaşındaki Wongvajirapakdi, ‘uygunsuz davranış ve monarşiye sadakatsizlikle’ suçlanmıştı.

Tayland’da krala karşı ihanet yasaları gereğince, monarşiyi eleştirmek yasak, eleştirilmesi halinde ise ağır hapis cezaları öngörülüyor.