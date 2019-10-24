Hindistan'da 6 yıldır aranan 'ayı katili' yakalandı: 'Libidosunu artırmak için' ayıların cinsel organlarını yiyormuş

Hindistan'da çok sayıda tembel ayıyı öldüren ve 'libidosunu yükseltmek için' cinsel organlarını yiyen adam 6 yıl sonra yakalandı.

Hindistan'da 6 yıl boyunca çok sayıda tembel ayıyı öldüren adamın 6 yıl sonra yakalandığı öğrenildi.

Çeşitli takma isimler kullansa da 'Yarlen' ismiyle tanınan adam, ayıları 'cinsel organlarını yemek için' öldürdüğünü söyledi.

Hindistan'ın göçebe kabilelerinden Pardhi-Behelia kabilesi mensubu olan Yarlen'in ayıların cinsel organlarını yiyerek 'libidosunu yükseltmeye çalıştığı' öğrenildi.

Yarlen'in kabilesinin inancına göre, ayıların cinsel organları afrodizyak etkiye sahip.

Ayıların yanında kaplanları öldürdüğünden de şüphelenilen Yarlen daha önce de Kanha Ulusal Parkı'ndaki iki hayvanı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Madhya Pradesh Orman Müdürlüğü'nden Ritesh Sirothia, "Onu tespit etmek ve yakalamak için özel bir ekip kurduk. En uzun davamız buydu, 6 yıl sürdü" ifadelerini kullandı.

Sirothia ayrıca, Yarlen'in Hindistan'ın Maharashtra ve Madhya Pradesh bölgelerinde kaplan öldürmenin de aralarında bulunduğu 6 ayrı suçtan arandığını açıkladı.

Notorious tiger poacher with fetish for eating bear penis arrested after six years on the run in India https://t.co/PgK4UkdrkF — Daily Mail Online (@MailOnline) October 23, 2019

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