Hindistan'da 6 yıldır aranan 'ayı katili' yakalandı: 'Libidosunu artırmak için' ayıların cinsel organlarını yiyormuş

Çeşitli takma isimler kullansa da 'Yarlen' ismiyle tanınan adam, ayıları 'cinsel organlarını yemek için' öldürdüğünü söyledi.
Hindistan'ın göçebe kabilelerinden Pardhi-Behelia kabilesi mensubu olan Yarlen'in ayıların cinsel organlarını yiyerek 'libidosunu yükseltmeye çalıştığı' öğrenildi.
Yarlen'in kabilesinin inancına göre, ayıların cinsel organları afrodizyak etkiye sahip.
Ayıların yanında kaplanları öldürdüğünden de şüphelenilen Yarlen daha önce de Kanha Ulusal Parkı'ndaki iki hayvanı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.
Sirothia ayrıca, Yarlen'in Hindistan'ın Maharashtra ve Madhya Pradesh bölgelerinde kaplan öldürmenin de aralarında bulunduğu 6 ayrı suçtan arandığını açıkladı.
Notorious tiger poacher with fetish for eating bear penis arrested after six years on the run in India https://t.co/PgK4UkdrkF— Daily Mail Online (@MailOnline) October 23, 2019
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