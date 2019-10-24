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14:33 24 Ekim 2019
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    Bangladeş'te yakılarak öldürülen genç kızın faillerine idam cezası

    © AFP 2019 / SAZZAD HOSSAIN
    Asya & Pasifik
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    Bangladeş'in başkenti Dakka'da okul müdürü tarafından tacize uğradığını söyleyen genç kızın yakılarak öldürülmesine ilişkin açılan davada yargılanan sanıklar, ölüm cezasına mahkum edildi. 

    Nusret Cihan Rafi
    © Fotoğraf : Twitter
    Tacize uğradığını söyleyen Bangladeşli öğrenciyi öldürmekle suçlanan 16 kişi idamla yargılanıyor
    BBC'nin haberine göre, öğretmeninin cinsel tacizine uğradığını emniyet mensuplarına ihbar ettikten 11 gün sonra yakılarak öldürülen Nusrat Jahan Rafi'nin (19) ölümüne sebep oldukları gerekçesiyle 16 kişi idam cezasına çarptırıldı.

    Savcı Hafız Ahmed kararın, Bangladeş'te cinayet işleyen herhangi birinin cezasız kalamayacağının kanıtı olduğunu söyledi. 

    Ölüm cezasına çarptırılanlar arasında cinayet emrini veren okul müdürü, genç kızın sınıf arkadaşları ve 2 yerel siyasetçi de bulunuyor.

    © AFP 2019 / Stringer .
    İdam cezası verilen davanın ardından faillerin dışarı çıkarılması

    Soruşturmada bazı polis memurlarının da kızın "aslında intihar ettiğini" öne sürerek olayın üstünün kapatılması için zanlılarla iş birliği yaptığı tespit edildi.

    © AFP 2019 / MUNIR UZ ZAMAN
    İdam cezası verilen failler

    NE OLMUŞTU?

    Hindistan - eylemler
    © AFP 2019 / Chandan Khanna
    Hindistan'da tecavüze uğrayan 3 yaşındaki çocuk yoğun bakımda
    Nusrat Jahan Rafi, başkente 160 kilometre uzaklıktaki Feni şehrinde mart ayının sonlarında öğretmeninin cinsel tacizine uğradığı iddiasıyla polise şikayette bulunmuştu. 

    Genç kızın şikayetini geri çekmesi için baskı altına alındığı ileri sürülmüştü.

    Şikayetinden 11 gün sonra yakıcı bir maddeyle uğradığı saldırıda vücudunun yüzde 80'i yanan genç kız, 4 gün sonra 10 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

    Ülkede büyük yankı uyandıran ve infiale neden olan olayın ardından binlerce kişi sokaklara dökülmüş ve genç kız için adaletin tecelli etmesi çağrısında bulunulmuştu.

    Kamuoyunun yoğun baskısı sonucu mahkeme olağan süreçten daha hızlı neticelendi.

    Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, olayın ardından suçluların cezalandırılacağı sözünü vermişti. 

    Etiketler:
    idam cezası, idam, Cinayet, Taciz, Nusrat Jahan Rafi, Bangladeş
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