Yengeç, havyar ve arı sütü gibi seçim rüşvetleri dağıtmakla suçlanan Japon Bakan istifa etti

Japon basını Isshu’nun ayrıca yaşamını yitiren bir destekçisinin ailesine 20 bin yen (yaklaşık bin TL) ‘taziye parası’ ödemeyi teklif ettiğini öne sürdü.
Seçim kanunlarını ihlal etmekle suçlanan Isshu, gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti.
Japon yasaları, politikacıların bu tarz bağışlarda bulunmasını ve bunları seçmenlerin evlerine göndermesini yasaklıyor.
LİSTE VE TEŞEKKÜR NOTLARI YAYIMLANDI
Japonya’da aslında bir gelenek olan ‘taziye parası’nın Isshu’nun sekreteri tarafından aileye iletildiğini yazan dergi, Bakan’ın ofisince seçmenlere gönderilen ürünlerin basılı listesini de yayımladı. Listenin yanında, alıcılardan geldiği iddia edilen teşekkür notları da yer aldı.
YASAYI ÇİĞNEYİP ÇİĞNEMEDİĞİNDEN EMİN DEĞİL
Bir açıklama da Isshu’yu, bu göreve atayan Başbakan Şinzo Abe’den geldi. Abe, “Onu göreve atadığım için sorumluluğu taşıyorum. Japon halkına en derin özürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
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