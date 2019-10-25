Yengeç, havyar ve arı sütü gibi seçim rüşvetleri dağıtmakla suçlanan Japon Bakan istifa etti

Japonya’da vatandaşlara yengeç, kavun, havyar ve arı sütü gibi oldukça pahalı ‘seçim rüşvetleri’ dağıtmakla suçlanan bir bakan görevinden istifa etti.

Japonya’nın yeni göreve atanan Ticaret Bakanı Isshu Sugawara, Tokyo’daki seçmenlerine kavun, portakal, havyar, arı sütü ve yengeç gibi bazıları oldukça sıradışı ve pahalı olan ürünleri dağıttığı gerekçesiyle tepki çekti.

Japon basını Isshu’nun ayrıca yaşamını yitiren bir destekçisinin ailesine 20 bin yen (yaklaşık bin TL) ‘taziye parası’ ödemeyi teklif ettiğini öne sürdü.

Seçim kanunlarını ihlal etmekle suçlanan Isshu, gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti.

Japon yasaları, politikacıların bu tarz bağışlarda bulunmasını ve bunları seçmenlerin evlerine göndermesini yasaklıyor.

LİSTE VE TEŞEKKÜR NOTLARI YAYIMLANDI

Isshu Sugawara hakkındaki iddialar ilk olarak haftalık yayımlanan Shukan Bunshun dergisi tarafından gündeme getirildi.

Japonya’da aslında bir gelenek olan ‘taziye parası’nın Isshu’nun sekreteri tarafından aileye iletildiğini yazan dergi, Bakan’ın ofisince seçmenlere gönderilen ürünlerin basılı listesini de yayımladı. Listenin yanında, alıcılardan geldiği iddia edilen teşekkür notları da yer aldı.

YASAYI ÇİĞNEYİP ÇİĞNEMEDİĞİNDEN EMİN DEĞİL

Gazetecilere bir açıklama yapan Isshu Sugawara ise seçim kanununu ihlal edip etmediğini doğrulamaya çalıştığını söyledi. Ancak yine de istifa kararı aldığını belirten Isshu, “Benim sorunlarımın parlamento görüşmelerini yavaşlatmasını istemiyorum” dedi.

Bir açıklama da Isshu’yu, bu göreve atayan Başbakan Şinzo Abe’den geldi. Abe, “Onu göreve atadığım için sorumluluğu taşıyorum. Japon halkına en derin özürlerimi sunuyorum” diye konuştu.