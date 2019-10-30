Türkiye dahil 8 ülke vatandaşlarından turist vizesiyle çalıştıkları için alınan vergi yasadışı bulundu: Geri ödeme yolda

Avustralya’da, kamuoyunda ‘sırt çantalı gezgin vergisi’ olarak bilinen ve Türkiye’nin de aralarında olduğu sekiz ülkeden gelen ‘tatil dönemi çalışanlarına’ uygulanan ekstra vergilerin yasal olmadığına karar verildi. Hâkim, bu uygulamanın ‘milliyete bağlı bir tür ayrımcılık’ olduğunu vurguladı. Hükümetin geri ödemeye zorlanabileceği belirtiliyor.

Federal Mahkeme, Avustralya hükümetinin turist vizesiyle ülkeye gelerek çalışan kişilere uyguladığı verginin söz konusu ülkelerle yapılan anlaşmaları ihlal ettiğini belirtti, uygulamanın yasal olmadığına karar verdi. Mahkeme, yabancı çalışanların da aynı yerel çalışanlar gibi vergilendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Hâkim John Logan, bu uygulamanın ‘milliyete bağlı bir tür ayrımcılık’ olduğunu da vurguladı.

2017'de yürürlüğe girdi

Avustralya hükümeti 2017 yılında, tatilcilere çalışma hakkı da tanıyan iki vize kategorisi nde yüzde 15 vergi uygulama kararı almıştı. Bu kararın İngiltere, ABD, Almanya, Finlandiya, Şili, Japonya, Norveç ve Türkiye’den gelecekler için geçerli olacağı açıklanmıştı.

Hükümetin milyonlarca doları geri ödemeye zorlanabileceği belirtilirken, Avustralya Vergi Ofisi ise karar itiraz edeceklerini söyledi.

Uluslararası bir vergi kuruluşu, 2015 ile 2017 yılları arasında Avustralya’da çalışan İngiliz turist Catherine Addy’nin adına dava açmasıyla yasal süreç başlamıştı.

Kararı memnuniyetle karşılayan Addy, ABC’ye yaptığı açıklamada, “Yabancıların, aynı işi yaptıkları Avustralyalılardan daha sert bir biçimde vergilendirilmesi bence yanlıştı” dedi.

'Avustralyalılar ekstra vergi ödediğimize inanamıyor'

BBC’ye konuşan Colin Mathews ise, Ekim 2018 ile Mayıs 2019 arasında Avustralya’da bir çağrı merkezinde çalıştığını, döndükten sonra kazancından yüzde 15 vergi alındığını fark ettiğini söyledi.

Mathews, “Yerel Avustralyalılar, bizim ekstra vergi ödediğimize bir türlü inanamıyor. Vergi ödemeye karşı değilim, sonuçta hizmetlerinden faydalanıyordum ama şartlar aynı olmalı” diye konuştu.

Her yıl 150 bin yabancı geliyor

Her yıl 150 bin yabancının bu vizeler aracılığıyla Avustralya’ya gelerek tatilleri sırasında çalıştığı belirtiliyor. Yabancılar genelde tarımda ya da hizmet sektöründe çalışıyor.

Yabancı işçilerin aksine Avustralyalılar, yıllık gelirleri 18 bin 200 Avustralya dolarını (yaklaşık 72 bin TL) aşana kadar vergiden muaf tutuluyorlar. Ancak yabancı işçilerse 211 bin TL gibi bir gelire ulaştıklarında yüzde 15 vergiyle karşılaşıyor.