Tayland’da katledilen kadın milyonerin cesedi buzdolabında bulundu

Bangkok Post’un haberine göre, inşaat sektöründe iş yapan milyoner Wannee Jiraharoening’in cesedi betonla kaplanmış ve buzdolabına konmuş halde bulundu. Olay, kadının komşularının kokudan rahatsız olması üzerine polise haber vermesiyle ortaya çıktı.

Poisin verdiği bilgiye göre, 18 Ekim’den itibaren kendisinden haber alınmayan Jiraharoening’in banka hesaplarından yüklü miktarlarda para çekildi, arabası ve banka kartları ortadan kayboldu.

Tayland polisi, olaydan hemen sonra ortadan kaybolan kadının erkek arkadaşı 39 yaşındaki Vitun Sitabut’u cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Tanık ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtları Sitabut’un cinayeti işlediği ihtimalini kuvvetlendiriyor.