Kuzey Kore, 'bu yılki 12. füze denemesini gerçekleştirdi'

Güney Kore ve Japonya'ya göre, Kuzey Kore, Japon Denizi üzerinde iki kısa menzilli balistik füze denemesi yaptı.

‎Güney Kore ordusu ve Japonya sahil koruma güçleri, Kuzey Kore'nin Japon (Doğu) Denizi'ne iki cisim fırlattığını duyurdu.

Japon yetkililerin 'balistik füze', Güney Kore yetkililerin 'kısa menzilli' olduğunu söylediği iki roket, Kore Yarımadası ile Japonya arasındaki denizde 90 km irtifaya ulaşarak 370 km uçtu.

Japon Savunma Bakanlığı, kendilerinin denizdeki Münhasır Ekonomik Bölgesi'nin dışına çıktığını ve Japon karasularına düşmediğini duyurdu.

ABD üssünde eşzamanlı alarm

Japon başkenti Tokyo'nun kuzeyindeki Misava'da bulunan ABD üssünde anında füze alarmı verilip askeri personelin sığınaklara gönderilmesi sonrası 'tehlike geçti' işareti verildi.

Bu seferki deneme yerel saatle öğleden sonra gerçekleşmesi nedeniyle şafakta düzenlenen öncekilerden ayrıldı.

Denizaltıdan fırlatılan nükleer kapasiteli füze de denemişti

Bu yıl Japon Denizi'nde 12. füze denemesini yaptığı belirtilen Kuzey Kore, bundan önce 2 Ekim'de denizaltıdan fırlatılan, nükleer başlık taşıyabilen Pukguksong-3 güdümlü füzelerini Japon Denizi'ne ateşlemişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jon-un'un düğmesine bastığı son deneme, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in annesinin cenazesini kaldırdığı güne denk geldi.

Kim Jong-un bir mesaj yayımlayarak Moon'a 'en derin taziyelerini' iletti.