İnsan Hakları İzleme Örgütü: CIA destekli Afgan 'Ölüm Mangaları', sivilleri hedef alan savaş suçları işliyor

İnsan Hakları İzleme Örgütünün 'Bunun Gibi Birçoğunu Yaptılar: CIA'in Desteklediği Afgan Özel Kuvvetlerinin İstismarcı Gece Baskınları' başlıklı 53 sayfalık rapor, CIA'in desteklediği Afgan güçlerinin, 2017 sonundan 2019 ortasına kadar, bazıları savaş suçuna varan ciddi suistimallerde bulunduğu 14 vakaya, onlarca görgü tanığının ifadelerine ve yerel insan hakları örgütlerinin açıklamalarına dayandırıldı.
Raporda, CIA'in desteklediği Afgan güçlerinin, 'hesap verme zorunluluğu olmadan yargısız infaz yaptığı, zorla kaybedilmelerden sorumlu olduğu ve sağlık tesislerine saldırılar dahil diğer vahim ihlallerde' bulunduğu belirtildi.
'Baskınların yapıldığı bölgelerde sivil ölümleri son iki yılda çarpıcı biçimde arttı'
Yine Afgan güçlerinin, 'yöredeki siyasi çekişmeler, zayıf istihbarat veya kimliklerinin karıştırılması nedeniyle kanunsuzca sivilleri hedef almış göründüğüne, baskınların yapıldığı bölgelerde sivil ölümlerinin son iki yılda çarpıcı biçimde arttığına' dikkat çekildi.
'Savaş suçu' vurgusu
İnsan Hakları İzleme Örgütünün raporuna göre CIA, Afganistan'da 2001 yılından bu yana ABD ordusundan ayrı terörle mücadele operasyonları düzenliyor ve militanlarla mücadelede bir diplomatın "ölüm mangaları" olarak adlandırdığı paramilis grupları konuşlandırmayı, eğitmeyi ve silahlandırmayı sürdürüyor.
'ABD bu gruplara hava saldırıları çağrısı yapma yetkisi bile verdi'
BM, 2019'un ilk çeyreğinde gerçekleşen sivil ölümlerin çoğundan ABD ve Afgan güçlerini sorumlu tuttu
The New York Times gazetesi Aralık 2018'de Afgan özel kuvvetlerinin ihlal iddialarına yer veren bir haber yayımlamıştı. Haberde, CIA'in desteklediği bu güçlerin, 'savaş alanında sivillerin korunmasına yönelik kurallara uymadığı', bunun, ABD'nin Afganistan hükümeti ve kurumlarını güçlendirme girişimlerinin altını oyduğu bilgisi yer almıştı.
Söz konusu rapora göre, 1 Ocak - 31 Mart tarihleri arasında ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun saldırılarında 305 sivil hayatını kaybederken, milis güçler 227 sivilin ölümüne neden oldu. BM raporunda ayrıca sivil ölümlere neden olanların cezasız kaldığına dikkat çekildi.
ABD, BM raporunun metodolojisini eleştirdi, Afgan hükümeti 'Ciddi kuşkularımız var' dedi
ABD'nin Afganistan'daki güçlerinin sözcüsü Sonny Leggett tarafından 3 Ekim'de yayınlanan açıklamada, Farah'da 30 çiftçinin ölümünden ABD güçlerini sorumlu tutan Birleşmiş Milletler raporunun 'taraflı' olduğu ima edilmişti. Açıklamada, "UNAMA'nın metodu ve bulguları konusunda derin bir endişe duyuyoruz. Kısıtlı bilgiye, ihtilaflı saiklere ve şiddet amaçlarına sahip kaynaklar güvenilir değildir" ifadeleri kullanıldı.
USFOR-A is deeply concerned by UNAMA’s methods and findings. Sources with limited information, conflicted motives and violent agendas are not credible. USFOR -A follows the highest standards of accuracy and accountability to avoid harm to non-combatants and collateral damage. pic.twitter.com/3MnL2EDJ4K— USFOR-A Spokesman Col Sonny Leggett (@USFOR_A) October 9, 2019
Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sıddık Siddiki ise, BM'nin sivil kayıpların çoğundan Afgan ve ABD güçlerini sorumlu tuttuğu raporu hazırlarken kullandığı veri toplama biçimi konusunda Afgan hükümetinin 'ciddi kuşku ve itirazlarının' olduğunu açıklamıştı.
4 kardeşin yargısız infazına verilen tepkiler, İstihbarat Başkanı'nı istifaya zorlamıştı
Afgan güçlerinin baskınlarından sorumlu tutulan Afganistan istihbarat birimi Ulusal Güvenlik Direktörlüğü (NDS) Başkanı Muhammed Masum Stanikzay, Nangarhar vilayetinde 5 Eylül'de düzenlenen bir baskında 4 kardeşin yargısız infaza kurban gitmesine verilen tepkilerin ardından istifa etmişti.
Qader, Janzib, Sabor and Bahadar are all brother from Nangarhar province. Last night, they were all murdered in their home in Jalalabad city by U.S. backed 02 Special Unit, according to my friend/journalist Inam Miakhil. This is terrorism on another level. STOP! pic.twitter.com/h0TTTnY1TF— Habib Khan Totakhil (@HabibKhanT) September 5, 2019
Afganistan'daki ölümler, Suriye'deki çatışmalarda ölenlerin sayısını geçti
The Economist dergisinin derlediği verilere göre, Afganistan'da 2018'deki şiddet olaylarında en az 25 bin kişi hayatını kaybetti. Böylelikle bu sayı, aynı dönemde Suriye'deki şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısını (20 bin) geçti.
Violence in #Afghanistan last year was worse than in Syria https://t.co/XJpyQAV3aE pic.twitter.com/gnjfEcUFOw— Najma Zala نجما ځلا (@NajmaZala) August 20, 2019
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