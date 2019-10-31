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00:46 01 Kasım 2019
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    Pakistan'da tren yangını faciası

    Pakistan'daki tren yangını faciasında ölü sayısı 74 oldu

    © REUTERS / STRINGER
    Asya & Pasifik
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    Pakistan'ın Liyakatpur kenti yakınlarında patlamanın ardından üç vagonu alev alan trende 74 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı.

    Patlamaya yolcuların yanlarında taşıdıkları, kahvaltı hazırlamak için kullandıkları, 'kamp ocağı' olarak bilinen iki küçük tüpün neden olduğu belirtilerek, trendeki yolculardan bazılarının patlama sonrasında ve yangın sırasında panikle trenden atladıkları için hayatını kaybettiği kaydedildi.
    © REUTERS / REUTERS TV / Asghar Bhawalpuri
    Pakistan'daki feci tren yangınından kareler
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    Pakistan Demir Yolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Karaçi'den kuzeyindeki Ravalpindi'ye giden Tezgram Ekspresi'nde, Rahim Yar Han kentinin Liyakatpur ilçesi yakınlarında bir patlamanın ardından yangın çıktığını bildirdi. Ahmed, patlamaya yolcuların yanlarında taşıdıkları, kahvaltı hazırlamak için kullandıkları 'kamp ocağı' olarak bilinen iki küçük tüpün neden olduğunu belirterek, yolculardan bazılarının patlama sonrasında ve yangın sırasında panikle trenden atladıkları için hayatını kaybettiğini söyledi.

    Yanan üç vagondan ikisinin ekonomi sınıfı, birinin ise birinci sınıf olduğu bilgisini paylaşan Ahmed, ekonomi sınıfındaki biletlerin tamamının Tebliğ Cemaati üyelerince satın alındığını aktardı.

    Mutfak tipi tüpler de bulundu: Çoklu patlamalar tetiklenmiş olabilir 

    Olay yerinden Pakistan medyasına yansıyan görüntülerde, kamp ocakları dışında zarar görmüş büyük boy mutfak tipi tüplerin de görülmesi, patlamanın başka patlamaları tetiklediği şüphesini de ortaya çıkardı. Kazanın ardından ölü ve yaralılara ilişkin açıklama yapan Pencap Eyaleti Sağlık Bakanı Yasmin Raşid, ölü sayısının 65'e ulaştığını, yaralıların ise 40'ın üzerinde olduğunu söyledi ancak yanan vagonlarda yapılan söndürme ve soğutma çalışmalarında ulaşılan 8 cesetle bu sayı 73'e çıktı.

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    Pakistan'da tren alev aldı: En az 62 ölü

    Vagonlarda toplam 200 kişi vardı

    Son olarak hastanede tedavi gören yaralılardan birinin de hayatını kaybetmesiyle tren faciasında ölü sayısı 74'e yükseldi. Raşid, yanan vagonlarda toplam 200 kişinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

    Rahim Yar Han Arama Kurtarma Birimi Başkanı Bakir Hüseyin, ölü ve yaralılar arasında kısmen ve tamamen yananların bulunduğunu, bazı cesetlerin tanınamaz hale geldiği için kimliklerinin DNA analiziyle belirleneceğini ifade etti.

    'Kamp ocağı gizlice trene sokuldu, güvenlik görevlileri gerekli kontrolü yapmadı'

    Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Haremeyn Hızlı Tren İstasyonu'nda çıkan yangına itfaiye araçları ve helikopterlerle müdahale ediliyor.
    © AP Photo / Amr Nabil
    Cidde'de hızlı tren istasyonundaki yangın için soruşturma komisyonu
    Demir Yolları Bakanlığı yetkilileri, yerel medyaya yaptığı açıklamada yasak olan kamp ocağının gizlice trene sokulduğunu bildirdi. Bakan Ahmed ise gerekli kontrolü yapmayan güvenlik görevlilerinin sorumsuzluğuna işaret etti.

    Pakistan ordusunun facia sonrası göndereceğini duyurduğu sağlık ekibi ve askeri helikopterler ise durumu kritik yaralıları ülkedeki başka hastanelere nakletti.

    'Arkamda trenden atlamak için sıra vardı'

    Faciadan sağ kurtulanlar da patlama ve yangına ilişkin açıklamalar yaptı.

    Patlama anında yemek yapılan vagonda olduğunu kaydeden Muhammed İmran isimli yolcu, patlamanın hemen ardından alevlerin her yeri sardığını belirterek, "Canımı kurtarmak için trenden atlamak üzere pencereye yöneldiğimde arkamda trenden atlamak isteyen insanların oluşturduğu sıra vardı." dedi.

    Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Haremeyn Hızlı Tren İstasyonu'nda çıkan yangına itfaiye araçları ve helikopterlerle müdahale ediliyor.
    © AP Photo / Amr Nabil
    Mekke-Medine arası hızlı tren hattının Cidde istasyonunda yangın

    Liyakatpur hastanesi doktorlarından Muhammed Nedim Ziya ise ölenlerin bir kısmının trenden atlama sonucu oluşan kafa zedelenmesi nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti. 

    Başbakanlık soruşturma başlattı, mağdur ailelerine maddi yardım yapılacak

    Kazayla ilgili olarak Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'ndan açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Arif Alvi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, duyduğu üzüntüyü ifade ederek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

    Başbakan İmran Han da benzeri açıklamalar yaparak hızlı bir soruşturma yapılması için emir verdiğini kaydetti.

    Demiryolları Bakanlığı ise ölenlerin ailelerine 1,5 milyon Pakistan rupisi (yaklaşık 55 bin lira), yaralananlara ise 500 bin Pakistan rupisi (yaklaşık 18 bin lira) maddi yardım yapılacağını açıkladı.

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    Etiketler:
    tren yangını, Yangın, Tren, Pakistan
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