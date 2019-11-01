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07:18 02 Kasım 2019
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    İslam Ulema Camiası-Fazl (JUI-F) lideri Mevlana Fazlurrahman

    Pakistan muhalefeti hükümete karşı birleşti: 'Özgürlük Yürüyüşü' kapsamında başkentte dev miting

    © AFP 2019 / AAMIR QURESHI
    Asya & Pasifik
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    Pakistan'da muhalefet partilerinin hükümet kararlarını, kredi anlaşmalarını, zamları ve seçimlerdeki usulsüzlük iddialarını protesto için başlattığı Azadi March (Özgürlük Yürüyüşü) kapsamında Karaçi'den başkent İslamabad'a yürüyen protestocular, dün ulaştığı kentte bugün ilk gösterilerini yaptı.

    Pakistan'da PTI dışındaki partiler seçimin yenilenmesi için protestolar düzenleyeceklerini açıkladı
    © AA / Muhammad Reza
    Pakistan'da seçimi kazanan PTI dışındaki partiler, seçimin tekrarı için protesto düzenleyecek
    İslam Ulema Camiası-Fazl'ın (JUI-F) düzenlediği, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ve Pakistan Halk Partisi'nin (PPP) ise destek verdiği protestolar cuma namazının topluca kılınmasının ardından başladı.

    Hükümet kararlarını, kredi anlaşmalarını, zamları ve seçimlerdeki usulsüzlük iddialarını protesto için İslamabad'ın girişindeki Peşaver Morr'da buluşan göstericilere seslenen yürüyüşün organizatörü JUI-F lideri Mevlana Fazlurrahman, hükümetin ekonomi politikalarını ve kredi anlaşmalarını "Köle ekonomisi" sözleriyle eleştirdi.

    'Yolsuzluk son bir yılda arttı'

    İmran Han, TV'de seçim zaferi ilan eden bir konuşma yaptı.
    © REUTERS / PTI
    Pakistan seçimlerinde İmran Han zafer ilan etti
    Son bir yıldır ülkeyi yöneten hükümete ekonomiyi düzeltmesi için verilen zamanın dolduğunu söyleyen Fazlurrahman, "Ülke ekonomisi artık Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından atanıyor. Partimiz artık hükümete daha fazla zaman tanımayacak. Tekrar hükümeti ve başbakanı istifaya çağırıyorum." dedi. Fazlurrahman, ülkede yolsuzluğun son bir yılda önceki dönemlere göre daha fazla arttığını da sözlerine ekledi.

    'Yeni Pakistan eskisinden daha kötü'

    PML-N lideri Şahbaz Şerif ise Başbakan İmran Han'ın "Yeni Pakistan" söylemini eleştirerek, "Yeni Pakistan'ın eskisinden daha kötü olduğunu görüyoruz. Eski Pakistan'da fakirler için ilaçlar bedavayken şimdi paralı. Dang hummasının olmadığı eski Pakistan mı daha iyi, 50 bin insanın dang humması olduğu yeni Pakistan mı?" diye sordu. 

    ​Seçimlerde usulsüzlük iddialarını da hatırlatan Şerif, ülke ekonomisinin düze çıkması için usulsüzlük iddialarına rağmen hükümete destek vermek istediklerini ancak bunun reddedildiğini de sözlerine ekledi. 

    PPP lideri Bilaval Butto-Zerdari de protestoculara seslenerek, "Medya özgürlüğünden bahsediliyor ama hapisteki Hint ajanı Kulbhushan Jadhav televizyonlara konuşurken eski Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'nin, Fazlurrahman'ın ve Şerif'in konuşmaları engelleniyor. PPP olarak bu hükümeti gönderene kadar bu yürüyüşe desteğimiz sürecek." ifadelerini kullandı. 

    Başbakan Han'dan protestolara yanıt: İstediğiniz kadar oturun, yemek yollayalım

    Pakistan Başbakanı İmran Han Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşma yaptı
    © REUTERS / BRENDAN MCDERMID
    Pakistan Başbakanı Han, BM'ye sordu: Hindistan pazarının yanında mı olacaksınız adalet ve insan haklarının mı?
    Han, başkentte toplanan protestoculara Gilgit Baltistan'dan seslendi.

    Eylemleri destekleyen Fazlurrahman, Şerif ve Butto-Zerdari'yi eleştiren Han, özellikle Fazlurrahman'ı Hindistan'ı sevindirmek ve dış güçlere destek vermekle suçladı. 

    Fazlurrahman'ı İslamı kullanmakla eleştiren Han, "İslamın adını kullanarak güç devşirmeye çalışılan günler geride kaldı, artık yeni Pakistan var. İstediğiniz kadar oturun, yemeğiniz bittiğinde size yemek de yollayalım. Ama size af çıkarmayacağız." diye konuştu. 

    Han, eylemlerin asıl amacının ülkede yürütülen yolsuzluk soruşturmaları olduğunu da söyleyerek, "Yolsuzluğa karışanları halkın önüne çıkardık, şimdi hepsi sıranın kendisine gelmesinden korkuyor. Pakistan'da yeni bir sayfa açıyoruz. Artık hırsızların saraylarda yaşadığı bir ülke olmayacağız. Tüm hırsızları cezaevine yollayacağız ve başkaları onların yaptığını yapmaktan korkacak." dedi.

    Eylemciler çadır kurdu

    Pakistan Başbakanı İmran Han
    © REUTERS / Thomas Peter
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    Yaklaşık 100 bini aşkın eylemcinin bazı yolları kullanması ve bazı noktalara girmesinin engellenmesi amacıyla bu yerlere İslamabad polisi tarafından konteynerler yerleştirildi.

    Protestocuların toplandığı alanlarda ise çevik kuvvet polislerinin yanı sıra JUI-F tarafından sopalı güvenlik çalışanları görevlendirildi.

    Yürüyüşe katılan eylemciler başlattıkları oturma eylemi için çadırlar kurdu. Yürüyüşü destekleyen partiler, protestoculara yemek de dağıtıyor. Bazı eylemciler ise getirdikleri tüplerle yemek pişirip dağıtıyor.

    Göstericiler arasına kadınlar alınmadı, kadın gazeteciler engellendi

    © AFP 2019 / HO
    'İmran Han, Hindistan'ın Keşmir hamlesini önceden biliyordu ama hiçbir şey yapmadı, çünkü çok zayıf'
    JUI-F tarafından yapılan açıklamada kadın eylemcilerin gösterilere katılmaması istenmiş, JUI-F üyesi kadınlara da katılmama çağrısı yapılmıştı. Eylemciler arasında bu nedenle kadın bulunmazken, yürüyüşü takip eden kadın muhabirlere ise tepki gösterildi. Fazlurrahman, kadın muhabirlerin işini yaptığını ve onlara tepki gösterilmemesini istese de partiye bağlı güvenlik güçleri kadın muhabirleri eylem alanına sokmadı, girenlere ise çıkmalarını söyledi.

    Kadın katılımını engelleyen çağrılara ise hükümet kanadından tepki geldi. Eski Maliye Bakanı Asad Ömer, sosyal medyadan verdiği tepkisinde, "Bunların Pakistan vizyonunda kamusal alanda kadının yeri yok." derken Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Firdevs Aşık Avan kararını, "Muhalefet kadınlarla birlikte ülkenin yarısının haklarını ayaklar altına aldı." ifadelerini kullandı. 

    Görüşmeler sonuçsuz kalmıştı

    Benzeri bir yürüyüşü 2014'te yapan ve 126 gün boyunca protestosunu sürdüren Başbakan Han yürüyüşe izin verileceğini belirtmiş, ancak protestoların ülkede yaşamı etkilememesini istemişti.

    Pakistan Başbakanı İmran Han
    © REUTERS / Thomas Peter
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    Han iktidarı yürüyüşlerin başlamadan bitmesi için ise muhalefet partileriyle görüşme kararı almıştı. Savunma Bakanı Pervez Hattak ile buluşan muhalefet temsilcilerine eylemleri başlatmama ve sorunları siyasi arenada çözme teklifi yapılsa da geçen cuma yapılan görüşmelerden sonuç çıkmamış ve bir anlaşmaya varılamamıştı.

    Geçen yıl düzenlenen seçimde iktidara gelemeyen PML-N, PPP, JUI-F ve Cemaati İslami partileri hükümete karşı ortak hareket etme, ortak başbakan çıkarma ve seçimleri protesto etme kararı almışsa da meclis çoğunluğunu Han'ın partisi ve onu destekleyen partiler sağlamıştı.

    Muhalefet blokunun başını çeken Fazlurrahman, temmuzda yaptığı açıklamayla hükümete karşı halkı barışçıl gösteriler için sokağa çağırmış ve ekim ayını işaret etmişti.

    Muhalefet partileri hükümetin istifa etmesini ve seçimlerin yenilenmesini talep ediyor.

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    Etiketler:
    İmran Han, Muhalefet, Yürüyüş, Seçim, yolsuzluk, Protesto, Pakistan
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