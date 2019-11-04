Hong Kong'da bıçaklı saldırgan, bir siyasetçinin kulağını ısırarak kopardı

Hong Kong’da polisin, göstericilerin toplandığı alışveriş merkezlerine düzenlediği baskın sırasında beş kişiyi yaralayan bıçaklı saldırganın bir siyasetçinin kulağını ısırarak kopardığı belirtildi.

Hong Kong’da Cityplaza semtinde bir alışveriş merkezi dışında meydana gelen olayda, saldırganın etrafına bıçakla saldırarak ikisi ağır beş kişiyi yaraladıktan sonra kendisini durdurmaya çalışan politikacı Andrew Chiu Ka Yin'in kulağının bir bölümü ısırarak kopardığını yazdı.

Yerel basında Andrew Chiu'nun kulağından ısırıldığı anın görüntüleri yayımlandı. "Hong Kong'un Çin'e ait olduğunu" söylediği aktarılan saldırganın, polis gelmeden önce öfkeli bir kalabalık tarafından dövüldüğü kaydedildi.

Hong Kong hükümeti, saldırıyı kınayarak vatandaşlara, siyasi farklılıklarını bir kenara koyarak akılcı davranmaları çağrısında bulundu.

Hong Kong'da polis, dün sosyal medya aracılığıyla toplanan, aralarında maskeli kişilerin de olduğu göstericilerin bulunduğu alışveriş merkezlerine baskın düzenlemişti.

Sha Tin, Tai Po ve Tai Koo bölgelerindeki alışveriş merkezlerinde bir araya gelen göstericiler, sloganlar atmış, mağazaların pencerelerini kırmıştı.

Polis, yüzlerce protestocuyu dağıtmak için biber gazı kullanmış, bazı göstericilerin kapalı alanda sıkılan gazdan etkilendiği belirtilmişti.

Eylemler, ‘reform’ talebiyle devam ediyor

Hong Kong yönetimi, "şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.

Tasarının, Hong Kong'un özerk yönetim yapısı ve yargı bağımsızlığını zedeleyerek kenti, Çin merkezi yönetiminin güdümüne sokacağını düşünen muhalefet, haziran başında kentte büyük kitlesel protestolar başlatmıştı.

Protestoların gün geçtikçe şiddetini artırması üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, temmuzda tasarının ‘öldüğünü’ açıklamış, gösterilerin sürmesi üzerine 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini duyurmuştu.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, ‘demokratik reform’ talepleriyle eylemlerine devam ediyor.

Şu ana kadar 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı protestolar, Hong Kong'un son 10 yılda ilk defa ekonomik durgunluk yaşamasına yol açtı.