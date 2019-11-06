Pakistan'da başbakanın istifası konusunda anlaşılamayınca, iktidar ve muhalefet görüşmeleri yine sonuçsuz kaldı

Hükümet adına görüşmelere katılan Savunma Bakanı Pervez Hattak, Başbakan İmran Han'ın istifası dışındaki birçok muhalefet isteğini olumlu karşıladıklarını söyledi.
Han'ın müzakere heyetine iki taraf arasında orta yolun bulma emri verdiğini kaydeden Hattak, "Hükümet olarak muhalefetin isteklerinin önemli bir kısmını kabul ediyoruz. Görüşmeler tarafların kendi aralarında görüşmelerinin ardından devam edecek. Ancak görüşmelerin iyi bir atmosferde geçtiğini söyleyebilirim." diye konuştu.
Muhalefet heyetinin sözcüsü Ekrem Han Durrani ise muhalefetin Han'ın istifası ve yeni seçim isteğinde ısrarlı olduğunu dile getirdi.
'Özgürlük Yürüyüşü' gösterileri
Muhalefet partilerinden İslam Alimleri Cemiyeti - Fazl'ın (JUI-F) başını çektiği, ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ve Pakistan Halk Partisi'nin (PPP) de destek verdiği Özgürlük Yürüyüşü 28 Ekim'de Karaçi'den başlamış ve 1 Kasım'da İslamabad'a ulaşmıştı.
Muhalifler, hükümetin ekonomi politikalarını da eleştiriyor.
Geçen yıl düzenlenen seçimde iktidara gelemeyen PML-N, PPP, JUI-F ve Cemaati İslami partileri hükümete karşı ortak hareket etme, ortak başbakan çıkarma ve seçimleri protesto etme kararı almışsa da meclis çoğunluğunu Han'ın partisi ve onu destekleyen partiler sağlamıştı.
Muhalefet blokunun başını çeken JUI-F lideri Mevlana Fazlurrahman, temmuzda yaptığı açıklamayla, hükümete karşı halkı barışçıl gösteriler için sokağa çağırmış ve ekim ayını işaret etmişti.
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