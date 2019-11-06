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    Muhalefet partilerinden İslam Alimleri Cemiyeti - Fazl'ın (JUI-F) başını çektiği, ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ve Pakistan Halk Partisi'nin (PPP) de destek verdiği Özgürlük Yürüyüşü

    Pakistan'da başbakanın istifası konusunda anlaşılamayınca, iktidar ve muhalefet görüşmeleri yine sonuçsuz kaldı

    © REUTERS / AKHTAR SOOMRO
    Asya & Pasifik
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    Pakistan'da süren hükümet karşıtı gösterileri sona erdirmek isteyen iktidar kanadının muhalefetle yaptığı görüşmeler, büyük oranda anlaşma sağlanmasına rağmen başbakanın istifası konusunda anlaşılamadığı için sonuca ulaşamadı.

    İslam Ulema Camiası-Fazl (JUI-F) lideri Mevlana Fazlurrahman
    © AFP 2019 / AAMIR QURESHI
    Pakistan muhalefeti hükümete karşı birleşti: 'Özgürlük Yürüyüşü' kapsamında başkentte dev miting
    Muhalefet ile hükümetin müzakere heyetlerinin bugün yaptığı görüşme ardından iki taraf da ayrı basın toplantısı düzenleyerek kamuoyuyla detayları paylaştı.

    Hükümet adına görüşmelere katılan Savunma Bakanı Pervez Hattak, Başbakan İmran Han'ın istifası dışındaki birçok muhalefet isteğini olumlu karşıladıklarını söyledi.

    Han'ın müzakere heyetine iki taraf arasında orta yolun bulma emri verdiğini kaydeden Hattak, "Hükümet olarak muhalefetin isteklerinin önemli bir kısmını kabul ediyoruz. Görüşmeler tarafların kendi aralarında görüşmelerinin ardından devam edecek. Ancak görüşmelerin iyi bir atmosferde geçtiğini söyleyebilirim." diye konuştu. 

    Muhalefet heyetinin sözcüsü Ekrem Han Durrani ise muhalefetin Han'ın istifası ve yeni seçim isteğinde ısrarlı olduğunu dile getirdi. 

    'Özgürlük Yürüyüşü' gösterileri

    Muhalefet partilerinden İslam Alimleri Cemiyeti - Fazl'ın (JUI-F) başını çektiği, ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ve Pakistan Halk Partisi'nin (PPP) de destek verdiği Özgürlük Yürüyüşü 28 Ekim'de Karaçi'den başlamış ve 1 Kasım'da İslamabad'a ulaşmıştı.

    Pakistan'da muhalefet partileri, başlattıkları Azadi March'ın (Özgürlük Yürüyüşü) ardından yeni stratejilerini belirlemek üzere toplandı
    © AA / Muhammed Semih Uğurlu
    Pakistan'da muhalefet partilerinden yeni strateji: Toplu istifa, ülke çapında grev ve iş yerlerini kapatma gündemde
    Özgürlük Yürüyüşü'ne katılan partiler ve vatandaşlar geçen sene düzenlenen genel seçimlerde usulsüzlük yapıldığını iddia ederek başbakan ve hükümetin istifasının ardından da yeni bir seçim yapılmasını talep ediyor.

    Muhalifler, hükümetin ekonomi politikalarını da eleştiriyor.

    Geçen yıl düzenlenen seçimde iktidara gelemeyen PML-N, PPP, JUI-F ve Cemaati İslami partileri hükümete karşı ortak hareket etme, ortak başbakan çıkarma ve seçimleri protesto etme kararı almışsa da meclis çoğunluğunu Han'ın partisi ve onu destekleyen partiler sağlamıştı.

    Muhalefet blokunun başını çeken JUI-F lideri Mevlana Fazlurrahman, temmuzda yaptığı açıklamayla, hükümete karşı halkı barışçıl gösteriler için sokağa çağırmış ve ekim ayını işaret etmişti.

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    Etiketler:
    Protesto, istifa, İmran Han, Pakistan
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