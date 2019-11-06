IŞİD, Tacikistan’da sınır karakoluna saldırdı

Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’nin 60 kilometre batısındaki İşkobod sınır karakoluna maskeli kişilerce saldırı gerçekleştirildi. Saldırganların IŞİD militanı olduğu ve 15’inin etkisiz hale getirildiği, 5'inin de yakalandığı belirtildi.

Tacikistan Ulusal Güvenlik Komitesi Sınır Kuvvetleri Basın Dairesi’nden bir sözcünün açıklamasına göre, bu gece 20 askeri militan Duşanbe’nin 60 kilometre batısındaki İşkobod sınır karakoluna saldırdı. Saldırıda 2 güvenlik gücü hayatını kaybetti.

Güvenlik güçlerinin operasyonu sonucunda 15 militan etkisiz hale getirildi, 5’i de yakalandı.

Olay yerinde soruşturma faaliyetleri başlatıldı.

Diğer yandan, saldırganların Afganistanlı IŞİD militanları olduğu ve ülkeye 3 Kasım’da Kubodien köyündeki Shahrtuz sınır ayrımından girip terör saldırısı hazırlığı yaptığı belirtildi.