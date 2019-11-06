IŞİD, Tacikistan’da sınır karakoluna saldırdı

Tacikistan Ulusal Güvenlik Komitesi Sınır Kuvvetleri Basın Dairesi’nden bir sözcünün açıklamasına göre, bu gece 20 askeri militan Duşanbe’nin 60 kilometre batısındaki İşkobod sınır karakoluna saldırdı. Saldırıda 2 güvenlik gücü hayatını kaybetti.
Güvenlik güçlerinin operasyonu sonucunda 15 militan etkisiz hale getirildi, 5’i de yakalandı.
Olay yerinde soruşturma faaliyetleri başlatıldı.
Diğer yandan, saldırganların Afganistanlı IŞİD militanları olduğu ve ülkeye 3 Kasım’da Kubodien köyündeki Shahrtuz sınır ayrımından girip terör saldırısı hazırlığı yaptığı belirtildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)