Japonya'daki ABD F-16'sı yanlışlıkla bomba bıraktı

© AFP 2019 / STR / JIJI PRESS Japonya Adalet Bakanı Kavai istifa etti , Japonya'da konuşlu ABD güçlerinden olay hakkında bilgi alındıktan sonra, konuyla ilgili yerel yönetimlere bilgi verildiğini aktardı.

ABD'ye ait Misawa Hava Üssü'ne bağlı bulunan savaş uçağının akşam saat 18.30'da askeri üssün kuzeyinde bulunan bir havadan yere atış eğitim bölgesi yakınına güdümlü bir bomba düşürdüğü öğrenilirken, uçaktan düşen bombanın patlama tehlikesi bulunmayan sahte mühimmat olduğu belirtildi. Herhangi bir hasar ya da yaralanma bildirilmezken, uçaktan düşen mühimmatın ise söz konusu bölgede bulunduğu kaydedildi.

2/2 There have been no reports of injury or damage. USFJ takes safety seriously and Misawa has suspended inert drops until further notice.



This incident highlights the importance of realistic training to ensure safety of operations. — U.S. Forces Japan (@USForcesJapan) November 7, 2019

​Nedeni araştırılıyor

Olayın nedeni hakkında kesin bilgi bulunmazken, konuyla ilgili detaylı soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. Japonya hükümetinin ise perşembe sabahı kazayla ilgili detaylı olarak bilgilendirildiği açıklandı.

Tek eğitim yeri

Japonya'nın Aomori eyaletindeki Misawa şehri ve Rokkasho köyü yakınında bulunan ve ABD tarafından kullanılan askeri bölgenin, Japonya'nın en büyük adası olan Honshu'da havadan yere atış ve bombalama eğitiminin yapılabileceği tek eğitim alanı olduğu belirtiliyor. Bölge, ABD ordusu ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) tarafından ortaklaşa kullanılıyor.