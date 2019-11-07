Hint siyasetçi 'İneklerin sütünde altın var' dedi, vatandaşlar inekleriyle kredi almaya koştu

Hindistan Halk Partisi’nden bir yetkilinin ‘ineklerin sütünde altın var’ iddiasının ardından çok sayıda Hintlinin inekleriyle kredi şirketlerine başvurduğu belirtildi.

Hindistan Halk Partisi’nin (BJP) Batı Bengal Başkanı Dilip Goş'un ‘Hindistan'daki ineklerin sütünde altın bulunduğunu’ iddia etmesi üzerine çok sayıda Hint vatandaşının ineklerini yanlarına alarak kredi şirketlerine gittiği aktarıldı.

"A feature of the Indian cow is that its milk contains gold. That's the reason the colour of the milk is yellowish," Dilip Ghosh said. https://t.co/hid2K7Bb5D — India Today (@IndiaToday) November 5, 2019

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, eyaletin Dankuni bölgesinde yanında götürdüğü iki inekle kredi şirketine başvuran bir kişi, "Buraya altın kredisi almak için geldim. Bu yüzden inekleri de yanımda getirdim" dedi.

Adı açıklanmayan kişi, "Ailem bu ineklere bağlı. 20 ineğim var. Eğer kredi alabilirsem işimi genişletebileceğim" diye konuştu.

The man in West Bengal's Dankuni area reached Manappuram Finance Limited's branch, hoping to secure a gold loan against two cows.https://t.co/ZBVDXU3sO0 — India Today (@IndiaToday) November 7, 2019

‘Duymaktan utanıyorum’

Kredi danışmanlığı şirketi sahibi Manoj Singh ise BJP'li Goş'un açıklamalarına tepki gösterdi.

Singh, "İnsanlar inekleriyle buraya gelip, günde 15-16 litre süt ürettiklerini ve karşılığında ne kadar kredi alabileceğini soruyor. Bunları duymaktan utanıyorum" dedi.

BJP'li siyasetçi Dilip Goş, geçtiğimiz günlerde bir halk etkinliğinde ‘Hindistan'daki ineklerde, başka ülkelerdeki ineklerden farklı olarak özel bir damar bulunduğunu’ savunmuştu.

Bu damarın, güneş ışınları sayesinde sütte altın oluşmasına yardım ettiğini öne süren Goş, bu sütten içenlerin zengin ve sağlıklı olacağını, dolayısıyla bu inekleri korumak gerektiğini söylemişti.

Hinduizm'de kutsal kabul edilen ineklerin öldürülmesi Hindistan'ın pek çok eyaletinde yasak.