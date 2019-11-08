Kırgızistan'da tüp patladı: 1 ölü, 12 yaralı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir kafede meydana gelen tüp patlamasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Bişkek'te bir iş merkezinin birinci katındaki kafede öğle saatlerinde tüp patladı.

Patlama nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda yaralananlar, polis araçları ve ambulanslarla hastaneye taşındı.

İtfaiye ekipleri işletmenin mutfak bölümünde bir kadının cesedi bulundu.

Görgü tanıkları, iki patlama sesi duyduklarını belirtti.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, kafede 1 kadın işçinin öldüğü ve 3'ü çocuk toplam 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev, patlamayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yapılması talimatı verdi.