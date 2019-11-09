Tacikistan’daki sınır karakoluna düzenlenen saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlendi

Aşırıcılık yanlısı örgütlerin yayınladığı videoları inceleyen SITE Intelligence Group adlı kuruluşun internet sitesindeki habere göre, geçen çarşamba Tacikistan-Özbekistan sınırında yer alan İşkobod sınır karakoluna yapılan saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlendi.
Daha önce Tacikistan Ulusal Güvenlik Komitesi’nden yapılan açıklamada, 6 Kasım sabaha karşı 20 militanın Tacikistan-Özbekistan sınırında yer alan İşkobod sınır karakoluna saldırdığı belirtilmişti.
Açıklamaya göre militanlar, 3 Kasım tarihinde Afganistan’ın kuzeydoğusundaki Kunduz ilinden Tacikistan’ın Kubodien bölgesine sızdı, güvenlik güçlerinin operasyonu sonucunda 15 militan etkisiz hale getirildi, 5’i de yakalandı. Çatışmada 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Diğer yandan Tacikistan İçişleri basın dairesi, militanların arasında kuzey Tacikistan vatandaşlarının ve kadınların bulunduğunu bildirdi.
Afganistan Savunma Bakanlığı ise Tacikistan istihbaratının saldırganların Kunduz’dan Tacikistan’a sızdığı yönündeki bilgisini yalanladı.
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