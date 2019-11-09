Tayland'da bir kadın, midesinde 1.2 kilogram uyuşturucuyla havalimanında yakalandı

Tayland basınındaki haberlere göre, gümrük memurları x-ray cihazından geçen Suamu Nkele'nin midesinde bazı maddeler göründüğünü tespit etti.

İncelemeler sonrası midesinde 1.2 kilogram uyuşturucu madde bulunan kadının çorap ve iç çamaşırlarına da uyuşturucu yerleştirdiği ortaya çıktı.

Angola'nın başkenti Luanda'dan Bangkok'a seyahat eden kadın, emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Öte yandan yetkililer, 3 ay önce benzer bir olayın yaşandığını ve yakalanan kişinin yine Kenya asıllı olduğunu belirtti.