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11:21 12 Kasım 2019
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    'Eleman alın' talebi dinlenmedi, yüzlerce bavulun etiketlerini değiştirdi

    © AFP 2019 / ROSLAN RAHMAN
    Asya & Pasifik
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    Singapur’da havalimanında bagaj görevlisi olarak çalışan bir kişi, yanına birkaç yardımcı daha alınması yönündeki taleplerine kulak asılmaması üzerine 300 kadar bavulun etiketlerini değiştirerek dünyanın başka yerlerine gitmesine neden oldu. 66 yaşındaki görevli 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

    Dünyanın en işlek havalimanları arasında gösterilen Singapur’un Changi Havalimanı’nda çalışan 66 yaşındaki Tay Boon Keh, Kasım 2016 ile Şubat 2017 tarihleri arasında 286 bavulun etiketlerini değiştirdi.

    Bavulların yanlış yerlere gitmesi ve sorumlunun anlaşılması üzerine olay mahkemeye taşındı.

    Mahkemeye yansıyan belgelere göre, etiket değişimi, Singapur Havayolları ve ona bağlı olarak bölgesel hizmet veren SilkAir ile uçan yolcuları etkiledi. Perth, Manila, Frankfurt, Londra ve San Francisco gibi şehirlere gönderilmesi gereken bavullar başka noktalara gitti.

    İş yükü nedeniyle depresyona girmiş

    Suçlamaları kabul eden Tay Boon Keh’in söz konusu dönemde ciddi bir depresif rahatsızlık yaşadığı belirtildi. Mahkeme belgelerine göre, çalıştığı bölümdeki iş yükünün fazlalığından yakınan Tay, eleman alınması için talepte bulunmuş, ancak bu talebi görmezden gelindiği için ‘hayal kırıklığı ve öfke’ hissetmiş.

    Ancak savcılık, Tay’in durumunun suç işlemesini gerektirmediğini ve eylemlerini kontrol edebileceğini savundu. Savcı Thiam Jia Min, etiket değişiminin ölümcül sonuçları olabileceğine dikkat çekti. Düzenli ilaç kullanmak durumunda olan yolcuların bavullarıyla birlikte ilaçlarını da kaybetmiş olabileceklerini belirtti. Bunun üzerine Tay Boon Keh’e 20 gün hapis cezası verildi.

    Changi Havalimanı’nın geçen yıl 65.6 milyon yolcuyu ağırladığı belirtiliyor.

    Etiketler:
    Changi Havalimanı, Hapis cezası, Etiket, bavul, Singapur Havayolları, Singapur
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