Nazarbayev’den Putin ve Zelenskiy’e Kazakistan’da görüşme teklifi

Kazakistan’ın ilk Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Kazakistan’da bir araya gelmesini teklif etti. Nazarbayev, Zelenskiy’nin Kazakistan’da bir görüşme yapmak konusunda rıza gösterdiğini kaydetti.

Bir tartışma kulübü oturumunda konuşan Nazarbayev, “Sayın Zelenskiy ile görüştüm, onu dinledim. Dün de Vladimir Putin’le Donbass’taki sorunun nasıl çözülebileceği konusunda görüştüm. Bana kalırsa Rusya ve Ukrayna liderlerinin ayrı, şahsen bir görüşme gerçekleştirmesi gerekli” dedi.

Nazarbayev, Zelenskiy’nin tarafsız bir yerde görüşmeye hazır olduğunu belirterek, “Şimdi iyi bir zaman. Zelenskiy halkının desteğini aldı, iradesini ortaya koyup bu sorunu çözebilir” açıklamasını yaptı.

Putin ile Zelenskiy ilk kez eylülde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Liderler görüşmede iki ülke arasında gerçekleşen mahkum değişimini olumlu değerlendirmişti.

Kazakistan daha önce de farklı taraflar arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapmıştı. 2017 yılında ülkede Suriye krizinin çözümüne yönelik görüşmeler yapılmıştı.