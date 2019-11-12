Başbakan Abe'nin kiraz çiçeği seyretme partisini yandaşlarıyla doldurması, Japonya'da siyasi skandal yarattı

Japonya'da muhalefet partileri, Başbakanı Şinzo Abe'yi geleneksel kiraz çiçeği seyretme partisine kendi seçim bölgesinden yandaşlarını çağırarak devleti masrafa sokmakla suçladı. Davetli sayısındaki artışın nedenlerini araştırmak için komisyon kuran dört parti, hükümetten misafir davet etme kriterlerini açıklamasını talep etti.

Meyve vermeyen bir tür kiraz ağacı olan ve kutsal kabul edilen 'sakura'nın çiçek açmasını kutlamak için Japonya Başbakanı tarafından her yıl düzenlenen geleneksel parti, soruşturma konusu oldu.

Kiraz çiçeklerinin açması partisinin her yıl davetli sayısının ve masraf miktarının artması, muhalefet tarafından mercek altına alındı.

The most Japanese political scandal: invites for friends at a massive cherry blossom viewing party https://t.co/sZMFE8wTT1 — Alastair Gale (@AlastairGale) November 12, 2019

Davetlilerin ve masrafların her geçen yıl daha da artmasını eleştiren Komünist Partisi, Japonya'nın en uzun süreli başbakanı unvanına sahip Şinzo Abe'yi kendi seçim bölgesinden yandaşlarını bu parti vesilesiyle ağırlayarak israf yapmakla suçladı.

Dört muhalefet partisinden üst düzey yetkililer, pazartesi günü toplantı düzenleyerek, Abe'nin kamunun çıkarlarını kendi kişisel çıkarları için kullanıp kullanmadığının incelenmesine karar verdi.

Davetli sayısındaki artışın nedenlerini bir komisyon kurarak araştıracaklarını duyuran dört parti, misafir davet etme kriterlerini açıklamasını da hükümetten talep etti.

Anayasal Democratik Parti'nin meclis grup başkanı Jun Azumi, kiraz çiçeği partisi masraflarının kabarmasını 'son derece vahim' diye niteleyerek kamunun parasının özel amaçlarla harcanmış olabileceğinin altını çizdi.

Azumi, Aralık 2012'den beri başbakanlık koltuğunda oturan Abe'den duruma kamuoyu önünde izahat getirmesini istedi.