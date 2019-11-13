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20:21 13 Kasım 2019
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    Şinzo Abe

    Japon Başbakanı'nın yandaş ağırlama partisine çevirdiği kiraz çiçeği seyretme festivali, gelecek yıl iptal

    © REUTERS /
    Asya & Pasifik
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    Kiraz çiçeği seyretme partisini binlerce yandaşıyla dolduran Başbakan Şinzo Abe, kamu parasını israf suçlamaları üzerine geleneksel partiyi gelecek yıl düzenlemeyeceğini duyurdu. 

    Japonya'da kutsal kabul edilen 'sakura'nın çiçek açtığı dönem festivallerle geçerken, bunlardan biri de 1952'den beri başbakan tarafından Tokyo'daki Şinjuku Gyoen Ulusal Bahçesi'nde düzenleniyor. 

    Önde gelen kişilerin başarıları onurlandırılırken Japon siyasetinin tanınmış figürlerinin de arzı endam ettiği parti, vergi mükelleflerinin parasıyla finanse ediliyor.

    Ancak Başbakan Şinzo Abe'yi bu etkinliği kendi seçim bölgesinden yandaşlarını ağırlamak için kullanmak ve bunun için kamu parasından 55 milyon yen (504 bin dolar) harcamakla suçlayan muhalefet partileri, kendi aralarında komisyon kurup araştırma başlattı.

    Bunun üzerine Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Yoshihide Suga, hükümetin çeşitli görüşleri dinlediğini ve gelecek yıl parti düzenlememeye karar verdiğini açıkladı. 

    Dört muhalefet partisinden üst düzey yetkililer, pazartesi günü toplantı düzenleyerek, Abe'nin kamu bütçesini kendi kişisel çıkarları için kullanıp kullanmadığının incelenmesine karar vermişti. 

    Davetli sayısındaki artışın nedenlerini bir komisyon kurarak araştıracaklarını duyuran dört parti, misafir davet etme kriterlerini açıklamasını da hükümetten talep etmişti.

    Talebe yanıt veren Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Suga,  hükümetin misafir davet etme kriterlerini aydınlığa kavuşturacağını ve davet sürecini şeffaf hale getireceğini söyledi. 

    Japonya'nın en uzun süreli başbakanı unvanına sahip Abe'nin davetli sayısının ve buna koşut bütçeyi her yıl sürekli artırması, kiraz çiçeği partisinin mercek altına alınmasına yol açtı. 

    Kyodo haber ajansı, bu yıl partiye katılan davetlilerin sayısının 18 bin 200'e ulaştığını ve bunun 5 yıl öncesinin sayısını 4 binden fazla geçtiğini duyurdu.

    Asahi Şimbun gazetesi, nisandaki partiye 18 bin 200 kişinin katılmasına rağmen, hükümetin resmi açıklamasın "Yaklaşık 10 bin kişi katıldı" denildiğini yazdı.

    Gazete parti için her yıl 17.67 milyon yenlik (162 bin dolarlık) tek tip bütçe ayrıldığını, bu yılki harcamanın ise tek tip bütçenin üç katından fazla olduğunu belirtti. 

    Bu paraların harcandığı davetlilerin çoğunun iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin ya da destek gruplarının üyeleri olduğu muhalefet partileri tarafından saptanmıştı. 

    Asahi Şimbun, Abe'nin bu partilerde çevirdiği yolsuzlukla ilgili ayrıntılara başyazısında yer verdi.

    Abe'nin ikidara geldiği 2012'den öncesi davetli sayısı 7 bin ile 10 bin arasında değişiyordu. 

    Etiketler:
    kiraz çiçeği, Şinzo Abe, Liberal Demokrat Parti, Japonya
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