Endonezya açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırme Merkezi (USGS), 7.4 büyüklüğünde ölçtüğü depremin merkez üssünün Endonezya'nın Maluku Adaları'nın Ternate ilinin 134 km kuzeybatısı olduğunu kaydetti.

USGS'ye göre 45 km derinlikte gerçekleşen depremin hemen ardından Endonezya Meteoroloji ve Jeofizik Kurumu tsunami alarmı verdi.

Bu depremden 5 gün önce Endonezya, Merapi Yanardağı'ndaki patlamayla sarsıldı.

Eylül ayında ​Seram Adası'nın güneybatısındaki Kairatu'nun 8 km güneydoğusunda meydana gelen 6.5 büyüklüğünde depremin ardından, 25 bin kişi evlerini terk edip sığınacak yer aramak zorunda kalmıştı.

Pasifik Okyanusu'nın 'Ateş Çemberi' denilen bölgesinde bulunan takım adalar ülkesi Endonezya, sık sık güçlü depremler yaşıyor.

Eylül 2018'de 7.4 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinde binlerce kişi öldü veya kayıp ilan edildi.

Yeryüzündeki aktif volkanların yaklaşık yüzde 75’inin yer aldığı, Büyük Okyanus Havzası’nı çevreleyen bu kuşağa 'Pasifik Ateş Çemberi' adı veriliyor.

Dünyadaki en yoğun deprem kuşağını, büyük depremlerin yüzde 81’inin meydana geldiği Pasifik Deprem Kuşağı oluşturuyor.

Şimdiye kadar yaşanan en yıkıcı depremlerden biri, 2004 yılında Endonezya'nın Sumatra bölgesinde 9.1 büyüklüğünde meydana gelmişti. Deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.