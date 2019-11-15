Korkulan senaryo 25 yıl erken gerçekleşti: Çin'in en geniş çöplük sahası tamamen doldu

Çin’in en geniş çöplüğünün, planlanandan 25 yıl önce tamamen dolduğu belirtildi. 100 futbol sahasına eşdeğer alana her gün 10 bin ton atık bırakıldığı kaydedildi.

Şensi bölgesindeki Xi'an kentinde bulunan ve 100 futbol sahasına eşit büyüklüğüyle Çin’in en geniş çöp atık alanı olan Jiangcungou’nun dolup taştığı kaydedildi.

1994 yılında, günlük 2500 ton çöp almak üzere tasarlanan ve böylece 2044’e kadar faaliyette olması beklenen alan, her gün 10 bin ton atık bırakılmasıyla kapasitesini beklenenden 25 yıl önce doldurdu.

Yaklaşık 8 milyon kişinin çöplerini alan atık sahası 700 bin metrekarelik bir alana yayılıyor ve 34 milyon metreküp atık toplayabiliyor.

Atık sahalarını ekolojik parka dönüştürecekler

Bu ay başında Xi'an kentinde yeni bir atık yakma tesisi açılırken, 2020 yılı içinde en az dört tesisin daha faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Böylece her gün yaklaşık 13 bin ton çöpün işlenebileceği belirtiliyor. Çin böylelikle atık sahalarını kapatarak onları birer ‘ekolojik park’a dönüştürmeyi hedefliyor.

Çin, yaklaşık 1.4 milyarlık nüfusuyla ‘dünyanın en büyük çöp üreticilerinden biri’ olarak görülüyor. Resmi verilere göre 2017 yılında tam 215 milyon ton kentsel atık toplandı.

Geri dönüşüm konusundaysa resmi bir veri bulunmuyor. Ancak Şanghay’da temmuz ayında yürürlüğe giren bir uygulama, çöpleri ayırmayı ve geri dönüştürmeyi zorunlu kıldı.

2015 yılında Shenzhen kentindeki bir çöplük alanda yaşanan toprak kayması sonucu 73 kişi yaşamını yitirmişti.

Çin, 2017 yılına kadar Avrupa, ABD ve Japonya gibi ülkelerden gelen çöpleri de kabul ediyordu.