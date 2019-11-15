Japonya'da tahta geçiş törenlerinin sonuncusu gerçekleşti: İmparator 'güneş tanrıçasıyla' yatağa mı girdi?

Japonya'da İmparator Naruhito'nun tahta geçiş törenlerinin sonuncusu ve en önemlisi addedilen Daijosai, masraflarının 25 milyon dolar tutması ve vergi mükellefleri tarafından karşılanması kadar imparatorun 'güneş tanrıçası' diye nitelenen bir kadınla yatağa girdiği spekülasyonundan ötürü de tartışmaları beraberinde getirdi.

Kökleri 5. yüzyıla dayanan en eski monarşinin 126. İmparatoru Naruhito'nun bu yıl mayıs ayında başlayan tahta geçiş törenlerinin sonuncusu ve en önemlisi addedilen Daijosai ritüeli de gerçekleşti.

Japonya'daki hakim inanış Şintoizm'in 'şükran ve ikram' töreni olarak tanımlanan ve 'bereket, barış, güvenlik' getirmesi umulan Daijosai, dün gece İmparatorluk Sarayı'nın Doğu Bahçeleri'nde törene özel inşa edilen köşklerde düzenlendi.

Ancak çok gizli tutulan Daijosai, masraflarının 2.8 milyar yen (25 milyon dolar) tutması, vergi mükellefleri tarafından karşılanması kadar imparatorun 'güneş tanrıçası' diye nitelenen bir kadınla yatağa girdiği spekülasyonundan ötürü de tartışmaları beraberinde getirdi.

'Güneş tanrıçasının' kim olduğu ve nasıl seçildiği bilinmezken, yetkililer dinsel törenin cinsel yanı olduğu görüşlerini reddetme yoluna gitti. İmparatoriçe Masako'nun da mekana gelerek ayrıca ritüel düzenlemesi, bu tür spekülasyonlara meydan bırakmadı.

© REUTERS / Imperial Household Agency of Jap Japonya İmparatoriçesi Masako da eşi gibi bembeyaz giyinerek geldiği 'Daijosai'de ayrıca tören düzenledi.

Ancak Batı medyası bu gizemli gece ritüeliyle ilgili çeşit çeşit uzman görüşü aldı.

Bazısı törene getirilen antik yatakların imparatorun 'güneş tanrıçasıyla' sevişerek 'tanrısallaşması' için kullanıldığını, imparatorun elini bile sürmediği yatakların 'tanrıçanın' dinlenmesi için kullanıldığını söyledi.

CNN'e konuşan Japonolog John Breen, 1920'lerdeki devlet anlayışının imparatorun 'güneş tanrıçası' ile seks yaptığı yönünde olduğunu dile getirdi.

Breen, törende kullanılan iki büyük salona ipek çarşaflar serilmiş yatak getirildiğini ve teoride imparatorun yatağa yatıp çarşafları çekip güneş tanrıçasının gökten inerek bedenine girmesini beklediğini anlattı.

Buna göre, 30 Nisan'da tahtı oğlu Naruhito'ya devretmiş olan Akihito, 1990'da Daijosai ritüelinden geçtiğinde, Saray bu teoriyi reddetmiş ve İmparator'un her iki yatakta da yatmadığını söylemişti. Bunun yerine yatakların 'gökten inen güneş tanrıçasının yorgunluğunu almak' için konulduğu açıklaması getirilmişti.

1990'da Başbakan Toşiki Kaifu, Daijosai öncesinde "Yatağı imparatorun atalarının dinlendiği kutsal bir makam olarak anlıyoruz" demişti.

Dönemin yetkilileri, imparatorun yatağı 'tanrısallaşmak' için kullandığı tezini de reddetmişti.

Dün gece Japon televizyonu, Naruhito'nun asistanları eşliğinde salona yürürken ve girişteki beyaz perdelerin ardında kaybolurken görüntülerini yayımladı.

Medya sonrasını şöyle öngördü:

Salonlardan birinde Japonya'nın en kutsal tapınağı olan ve 'güneş tanrıçasına' ibadet edilen Ise'ye dönerek barış, bereketli hasat ve refah için dua eden İmparator, daha sonra simgesel bir komünyonla yiyecek adaklarını sundu. Ardından ikinci salona geçerek aynı ritüeli tekrarladı.

Törene ayrıca gelen ve bir başka salonda ritüel düzenleyen İmparatoriçe Masako, törenin ardından ayrı bir araçla çıkış yaptı.

© REUTERS / Imperial Household Agency of Jap 18.30'dan 03.15'e dek süren 'Daijosai'de İmparatoriçe Masako ile beraberindekiler de üzerlerine düşen rolü yerine getirdi.

Bu ritüele sahne olan ve daha sonra yıkılması gereken köşklerin inşasına 18 milyon dolar harcandı. Başbakan Şinzo Abe, milletvekilleri, valiler de diğer temsilciler dahil 510 davetlinin ağırlanması, adaklar ve sunumlar yapılması da eklenince toplam masraf 25 milyon doları buldu.

Bunların hepsi vatandaşlardan toplanan vergilerden oluşan devlet kasasından ödendi.