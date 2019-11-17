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17:48 17 Kasım 2019
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    Hong Kong Polytechnic Üniversitesi'nde (PolyU) işgal eylemi düzenleyenlerden biri polisle çatışmalarda ok atarken

    Hong Kong'da molotoflarla oklar havada uçuşuyor: Bir polis bacağından okla yaralandı

    © REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA
    Asya & Pasifik
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    Aylardır devam eden protesto gösterilerinin giderek şiddetlendiği Hong Kong'da, polis, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiye, eylemciler, molotof kokteyli ve yayla oka başvurdu. Bir polis bacağından okla yaralandı

    Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ni aylardır sarsan ve giderek şiddetlenen protestoların yeni sahnesi, eylemcilerin işgal ettiği Polytechnic Üniversitesi.

    Sabah saatlerinde göstericilerin, işgal ettikleri Polytechnic Üniversitesi önünde kurulan barikatları temizlemeye çalışanlara tuğla fırlatması üzerine polis, üniversite çevresindeki yolları trafiğe kapattı.

    Üniversite kampüsüne sevk edilen yüzlerce polis, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

    Bazı protestocular yay ve mancınık kullanarak ok ve molotofkokteyli atarken, çatışmalar üniversite yakınındaki Cross-Harbour Tüneli'ne taşındı.

    Tünel alevler içinde

    Tünel girişindeki üst geçitten alevler yükselirken, tünele yaklaşan polis araçları yola dizili tuğlalar nedeniyle ilerleyemedi.

    Protestocular, üst geçitteki otoyol geçiş gişelerinde bir polis aracını ateşe verdi.

    Diğer yandan Hong Kong polisi, Polytechnic Üniversitesi'ndeki işgali 'isyan' olarak niteledi.

    'Kampüsteki eylemler isyana katılma suçu'

    "Kampüse giren veya orada bulunan, isyancılara herhangi bir şekilde yardım eden herkes isyana katılma suçunu işleme riskine girer" uyarısı yapılan polis açıklamasında, protestocuların, yerleşke ile Hung Hom metro istasyonunu arasındaki üst geçidi akşama doğru ateşe verdiği, çok sayıda patlama sesi duyulduğu ve alevlerin üst geçidin altındaki yola sıçrayarak bölgedeki herkesin güvenliğini tehdit ettiği aktarıldı.

    Güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak için asgari güç kullandığı ifade edildi.

    'Kampüsü terk edin'

    Polytechnic Üniversitesi yönetiminden yapılan açıklamada da yerleşkenin ciddi şekilde tahrip edildiği, herkesin ivedilikle kampüsü terk etmesi çağrısı yapıldı.

    Süregelen radikal eylemlerin kampüste büyük bir güvenlik tehdidi oluşturmasının yanında derslere uzun süre ara verilmesine yol açabileceğine işaret edilerek, şiddet ve diğer radikal yöntemlerin sorunları çözmeyeceği kaydedildi.

    Bütün bunlar yaşanırken, kampüste bir polisin eylemcilerin attığı okla yaralandığı haberi geldi.

    Yaralanan polisin, medya irtibat memuru olduğu öğrenildi.

    'Hiçbir okulda eğitim yapılamıyor'

    Eğitim Bürosu, güvenlik endişeleri nedeniyle bir haftadır eğitime ara verilen Hong Kong'da pazartesi günü de hiçbir okulda eğitim yapılmayacağını duyurdu.

    Hong Kong'da protesto gösterilerinin altıncı ayında, polis ilk kez 11 Kasım'da gerçek mermi kullanmış, bir gösterici vurularak yaralanmıştı.

    10'dan fazla kampüse işgal

    Eylemciler, bu hafta başında kent merkezlerini ve üniversite kampüslerini işgal etmişti.

    Güvenlik güçleri, dün itibarıyla öğrenci ve protestocuların işgal ettiği 10'dan fazla üniversite kampüsünden çoğunda kontrolü ele almıştı, işgal sadece Polytechnic Üniversitesinde devam etmişti.

    Hafta başında başlayan üniversite işgalleri nedeniyle birçok üniversite, 2019'un son iki ayında ders yapılmayacağını duyurmuş, yüzlerce yabancı öğrenci Hong Kong'dan ayrılmıştı.

    Resmi verilere göre, kentte hazirandan beri 3560 protestocu gözaltına alındı.

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