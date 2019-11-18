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03:47 18 Kasım 2019
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    Kuzular mahkumları rehabilite ediyor: ‘Daha merhametli olmamı sağladılar, kuzuları kim sevmez ki?’

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    Asya & Pasifik
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    Avustralya’daki bir cezaevinde tutuklu bulunan mahkumlar, kuraklığın etkili olduğu bölgede yeni doğan kuzuların bakımını üstlenerek aynı zamanda rehabilite olma süreçlerini hızlandırıyor.

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    Avustralya’nın New South Wales eyaletinin Snowy Monaro bölgesinde yer alan bir cezaevinde, cezaevi yönetimi sıradışı bir uygulamaya imza attı.

    ABC News’in haberine göre cezaevi yönetimi, kuraklığın etkili olduğu bölgede hayvancılıkla uğraşan bölge halkına yardımcı olabilmek için bakımlarının cezaevindeki mahkumlarca üstlenilmesine imkan sağlayarak yeni doğan kuzuların cezaevine alınmasına izin verdi.

    Cezaevi bünyesinde oluşturulan bir bölümde yaklaşık 8 haftalık bir süre boyunca mahkumlar tarafından bakımı sağlanan kuzular, hem çiftçilerin yükünü hafifletiyor hem de mahkumların rehabilitasyonuna katkı sağlıyor.

    Kuzuların bakımı konusunda değerlendirmelerde bulunan bir mahkum, “Kuzularla ilgileniyorum. Daha önce kendim hakkında bilmediğim pek çok şey keşfettim. Bunun bir parçası olabildiğim için mutluyum. Bu süreç daha merhametli ve hassas  olmamı sağladı. Kuzuları kim sevmez ki?” dedi.

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    Etiketler:
    Rehabilitasyon, Cezaevi, mahkum, Kuzu, New South Wales, Avustralya
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