Kuzey Kore'den kritik dönemde askeri tatbikat

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin nükleer silahsızlanma görüşmelerinin yeniden başlatılabilmesi için ortak askeri tatbikatı ertelediği bir dönemde, hava indirme tatbikatı düzenledi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da yer alan habere göre,, paraşüt birliklerinin katıldığı tatbikatı yerinde izledi.

Ajans, Kim'in tatbikata katılan askerlerle çektirdiği fotoğrafları yayımladı.

Tatbikatın ABD ile Güney Kore'nin nükleer silahsızlanma görüşmelerinin yeniden başlatılmasına fırsat tanımak üzere bu ay sonunda yapılması planlanan ortak hava tatbikatını ertelemesinin ardından düzenlenmesi dikkati çekti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo, dün Güney Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısı için bulundukları Tayland'da düzenledikleri ortak basın toplantısında ortak hava tatbikatını ertelediklerini duyurmuştu.