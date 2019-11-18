Bangladeş'te soğan krizi büyüyor: Uçaklar dolusu ithalat yapıldı, tanzim kuyrukları oluştu

Soğan fiyatlarının iki ay gibi bir sürede sekiz kat artması üzerine eleştirilerin odağına yerleşen Bangladeş hükümeti Türkiye, Myanmar, Çin ve Mısır'dan soğan ithal etti. Chittagong Havalimanı’na getirilen soğanlar tanzim çadırlarında satışa sunuldu.

Bangladeşlilerin, kilosu 45 taka'dan (yaklaşık 3 TL) satışa çıkarılan soğanlar için uzun kuyruklara girdiği ve saatler süren bekleyişte zaman zaman tansiyonun yükseldiği belirtildi.

İngiliz Guardian gazetesinin aktardığına göre başkent Dakka’nın Farmgate semtinde kuyrukta bekleyen Ratan adlı bir İngilizce öğretmeni, "İki saat daha beklemem gerekse bile bunu yapacağım. Buradan bir kilo soğanı 250 taka daha ucuza alacağım. 41 yaşındayım ve soğan fiyatlarının 120 takanın üzerine çıktığını daha önce hiç görmedim" dedi.

© AFP 2019 / MUNIR UZ ZAMAN Bangladeşliler, daha ucuza soğan alabilmek için uzun kuyruklara girdi. Saatler süren bekleyişte zaman zaman tansiyon da yükseldi.

'Başbakanlıkta soğan kullanılmıyor'

Muhalefet yaşanan krizden hükümeti sorumlu tutarken protesto çağrısında bulundu.

Hükümet ise topu, toptancılara atarken Başbakan Şeyh Hasina da soğan yemediğini açıkladı. Hasina’nın sözcüsü, Başbakanlık konutunda yapılan yemeklere soğan konulmadığını duyurdu.

Bangladeş’teki kriz, komşusu Hindistan'ın eylül ayında muson yağmurları sonrasında hasadın düşük olmasını gerekçe göstererek soğan ihracatını yasaklamasından sonra başladı.

Yasaktan önce kilosu 30 takaya (yaklaşık 1.8 TL) satılan soğanın fiyatı 260 takaya (yaklaşık 17 TL) kadar çıktı. Ülkede lokantalarda soğan ağırlıklı yemekleri menülerinden çıkardı.

Hükümet, toptancıların fiyatları suni olarak artırdığını belirterek, onları fırsatçılık yapmakla suçluyor.