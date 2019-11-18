Tiflis’te özel kuvvetler parlamentonun önündeki protestoyu dağıtmak için basınçlı su kullanmaya başladı

Gürcistan’da özel kuvvetler, başkent Tiflis’te parlamento binasının girişlerini işgal eden muhaliflerin protesto eylemini dağıtmak için basınçlı su kullanmaya başladı, görüntüler Gürcistan televizyon kanalları tarafından yayınlanıyor.

Gürcistan’da özel kuvvetler, başkent Tiflis’te parlamento binasının girişlerini işgal eden muhaliflerin protesto eylemini dağıtmak için basınçlı su kullanmaya başladı.

Haberlere göre muhalifler bugün başkent Tiflis’teki parlamento binasını bastı ve girişleri bloke etti. Özel kuvvet mensupları parlamentonun ana girişine doğru ilerledi, ilk başta güç kullanılmadı.

Rustavi 2 televizyonunun haberinde, “Müdahale aracı birkaç kez su püskürttü. Protestocular buna sinirlendi. Özel kuvvetler hala dağıtmaya çalışıyor. Eylemciler güvenlik güçlerine güç kullanmamaya çağırıyor” ifadelerine yer verildi.

Gürcistan'da önümüzdeki yıldan itibaren seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasını öngören değişiklik, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin desteklememesi üzerine parlamentodan geçmemişti. Halk sokaklara çıkarak önce nispi temsil sistemini destekleyen ancak parlamentoda destek vermeyen iktidar partisini protesto etti.

Erken parlamento seçimlerinin yapılmasını ve geçiş hükümetinin kurulmasını talep eden tüm muhalifler iktidar partisine karşı bir araya geldi. Dün akşam saatlerinde parlamento binasına kilit vuran ve bina önünde çadır kuran eylemciler bugün de eylemini sürdürüyor.