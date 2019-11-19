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16:23 19 Kasım 2019
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    Hong Kong Polytechnic Üniversitesi

    Hong Kong Polytechnic Üniversitesi'ndeki 400 protestocu gözaltına alındı

    © AFP 2019 / ANTHONY WALLACE
    Asya & Pasifik
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    Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde göstericilerin işgalini sürdürdüğü Polytechnic Üniversitesi'nden çıkan 600 protestocudan 400'ü gözaltına alındı. 

    Çin'in Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, haftalık Yürütme Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 200'ü 18 yaş altındaki 600 göstericinin, işgalin 3. gününe girdiği Polytechnic Üniversitesi'nden çıktığını söyledi.

    Protestoculardan 400'ünün gözaltına alındığını belirten Lam, 18 yaşın altındakilerin ise gözaltına alınmadığını ancak daha sonra yargılamayla karşı karşıya kalabileceklerini söyledi. Lam, tüm operasyonun barışçıl bir yolda sonlanması adına, geri kalan protestocuların da kampüsü en kısa zamanda terk etmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti. Hong Kong'daki Çin askerlerinden yardım istenip istenmeyeceğine ilişkin soru üzerine Lam, hükümetinin durumla baş edebilme konusunda kendilerinden emin olduklarını ifade etti.

    Polytechnic Üniversitesi'nde 100 protestocunun, polis kuşatması altındaki bekleyişi ise sürüyor.

    Öte yandan Hong Kong polisi sözcüsü Kwok Ka-chuen kuşatma altındaki protestocularla ilgili bir sonraki adımlarının ne olacağını henüz bilmediklerini ama barışçıl bir çözüm yolu bulmayı umduklarını söyledi. Kwok protestoculara teslim olmaları için mühlet verilip verilmeyeceği, kampüsün elektrik ve suyunun kesilip kesilmeyeceğine ilişkin soruları da yanıtsız bıraktı. 

    Hong Kong'da yaz başından bu yana devam eden protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları arttı.

    Göstericiler, geçen hafta başında üniversite kampüslerini ve kent merkezlerini işgal etmişti.

    Güvenlik güçleri, öğrenci ve protestocuların işgal ettiği 10'dan fazla üniversite kampüsünün çoğunda kontrolü ele almış, işgal sadece Polytechnic Üniversitesi'nde devam etmişti.

    Geçen hafta başlayan üniversite işgalleri nedeniyle birçok üniversite, 2019'un son iki ayında ders yapılmayacağını duyurmuş, yüzlerce yabancı öğrenci Hong Kong'dan ayrılmıştı.

    Resmi verilere göre, kentte hazirandan bu yana 4 binden fazla protestocu gözaltına alındı.

     

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    Etiketler:
    Çin, Gözaltı, Protesto, Hong Kong
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