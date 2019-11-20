Avustralya yangınları: Koalaları kurtarmak için eğitilen köpek Bear işbaşında

Avustralya'da haftalardır devam eden orman yangınları doğal yaşama ciddi zarar verirken, kıtaya özgü koalaları kurtarmak için canını dişine takan köpek ‘Bear’ ülkede gündem oldu. Bear, koalaların kokusunu alarak onları bulma yeteneğine sahip olan dünyadaki tek köpek.

Avustralya’daki yangınlardan en çok hayvanlar zarar görürken, itfaiyecilerin yetişemediği noktada hayvanların yardımına da yine hayvanlar koşuyor.

Border Collie ve Koolie cinsi köpeklerin melezlenmesiyle dünyaya gelen ‘Bear’ (Ayı) adlı köpek, koalaların kürklerinin kokusu sayesinde onları buluyor. Bakıcılarına göre Bear, dünya çapında bu yeteneğe sahip olan tek köpek.

Terk edilmiş

‘İyi ve uslu’ bir köpek olmadığı için barınağa gönderilen Bear, koalaları kurtarmak üzere eğitildi. ‘Detection Dogs for Conservation’ ekibindeki bakıcılarıyla birlikte ülkenin dört bir yanını gezen Bear, yerel itfaiye servislerine yardımcı oluyor.

Patilerinin yanmaması için koruyucu bir çorap giyen Bear, yaralı bir koala tespit ettiği zaman, ağacın yanında oldukça hareketsiz durarak bakıcısına sinyal veriyor. Bear’ın ödülü ise bir top oluyor.

En az 350 koala öldü

Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde devam eden yangınlarda en az üç kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce ev ve işyeri zarar gördü. Yangın vahşi yaşamı da ciddi derecede etkilerken, Yeni Güney Galler‘deki bir koruma alanında en az 350 koalanın öldüğü açıklandı.

Okaliptüs ağaçlarında yaşayan koalalar orman yangınlarının ilk kurbanlarından biri oluyor. Bu hayvanlar yangınlarda ağaçların tepesine tırmanarak ve yumru haline gelerek kendilerini korumaya çalışıyor.

Avustralya'ya özgü koalaların sayısı son yıllarda hızla azalmaya başladı. Ülkede doğal ortamlarında 43 bin kadar koalanın yaşadığı tahmin ediliyor.