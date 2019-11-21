Çin, 6G için tarih verdi

Kısa süre önce 5G teknolojisini kullanılmaya başlayan Çin, 6G'nin araştırılması için akademisyenler ve özel sektörden uzmanlardan oluşan 37 kişilik ekip kurulduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda 5G teknolojisini kullanmaya başlayan Çin, bu alandaki çalışmalarını sürdürüyor.

Teknolojioku'nun Daily Mail'den aktardığı habere göre Çin, 6G'nin araştırılması için akademisyenler ve özel sektörden uzmanlardan oluşan 37 kişilik ekip kurulduğunu duyurdu.

Çin, çalışmalarına başlayan ekip 6G’nin ülkede kullanıma gireceği tarihi 2030 olarak öngördüklerini açıkladı.

37 kişiden oluşan ekip, 6G teknolojisinin planlanmasında, danışmanlığını yapmakta ve önemli meselelerde öneriler getirmekle sorumlu olacak.

6G’nin gelmesi ile kullanıcılara, 5G’ye kıyasla yaklaşık 100 kat daha hızlı internet hızı sağlanması bekleniyor.