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11:17 22 Kasım 2019
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    Avustralya’nın Sydney kentinde, bebek bekleyen Rana Elasmar isimli Müslüman kadın, kendisi gibi başörtülü arkadaşlarıyla kafede otururken bir erkeğin saldırısına uğradı.

    Avustralya’da Müslüman hamile kadına saldırı

    © DHA /
    Asya & Pasifik
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    Avustralya’nın Sydney kentinde, bebek bekleyen Rana Elasmar isimli Müslüman kadın, kendisi gibi başörtülü arkadaşlarıyla kafede otururken bir erkeğin saldırısına uğradı.

    Yeni Güney Galler Eyalet Polisinden yapılan açıklamaya göre 31 yaşındaki 38 haftalık hamile Elasmar'ın Parramata semtindeki Church Street üzerindeki bir kafede arkadaşlarıyla oturduğu masaya yaklaşan Stipe Lozina, genç kadına yumruk ve tekme atmaya başladı.

    ​Aldığı darbeler sonucu yere düşen Elasmar, 43 yaşındaki saldırganın elinden arkadaşları ve kafede bulunanların yardımıyla kurtuldu.

    Çarşamba gecesi yerel saat ile 10.30 sıralarında gerçekleşen saldırı, görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine büyük tepki topladı.

    Ülkede "ırkçı" olarak tanımlanan saldırıda, Lozina'nın İslam karşıtı sözler sarf ettiği de belirtildi.

    İslami kurumlar saldırıyı kınadı

    Ülkedeki İslami çatı kuruluşları Avustralya İslam Konseyleri Federasyonu (AFIC) ve Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi (ANIC) saldırıyı kınadı.

    Hiçbir kadının böyle bir saldırıya maruz kalmaması gerektiğini dile getiren AFIC Başkanı Dr. Ratep Jneid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarıyla kendi halindeki hamile bir kadına saldırmak korkunç. Saldırganın yargının gücünü tüm yönleriyle hissetmesi lazım. Bu açıkça ırkçı ve İslam karşıtı bir saldırıydı ve bu şekilde değerlendirilmesini bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

    Avustralya’daki İslam karşıtı saldırılara karşı önlem alınması talebinde bulunan Jneid ‘‘İslamofobinin gerçek olduğu ve toplum için tehdit olduğunu dün geceki olayla en kötü bir şekilde görmüş olduk. AFIC olarak, hükümete ve tüm aşamalardaki güvenlik güçlerine, bir trajedi yaşanmadan konuya ciddiyetle yaklaşmaları çağrısında buluyoruz’’ dedi.

    Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı

    Öte yandan, saldırının ardından gözaltına alındıktan sonra Paramatta Yerel Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan ve kefalet başvurusu reddedilen Lozina, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

    Saldırganın polis tarafından bilinmesinin yanı sıra kabarık bir suç dosyası bulunduğunu açıklayan mahkeme Yargıcı Tim Keady, “Müslümanlar hakkında bir yorumda bulunduktan sonra, ona (mağdura) yaklaştınız ve 14 kez kafasına yumruk attınız. Bunu size karşı çok güçlü bir dava olarak ele alacağım” ifadelerini kullandı.

    Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan mağdur Elasmar, kaldırıldığı Westmead Hastanesinden kontrollerin ardından taburcu edildi. Elasmar ve bebeğinin sağlık durumu hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

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    Etiketler:
    AA, Ratep Jneid, Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi, Avustralya İslam Konseyleri Federasyonu, Sosyal medya, Müslüman, Saldırı, Rana Elasmar, Sydney, Avustralya
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