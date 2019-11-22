Endonezya'da bakanlıkların tepki çeken 'normal' kriteri: LGBTİ'ler, hamile kadınlar ve engelliler iş başvurusu yapamaz

Endonezya’da pek çok bakanlığın, ‘normal adaylara’ yer açmak adına LGBTİ’ler, hamile kadınlar ve engelli bireyler tarafından yapılan iş başvurularını yasakladığı belirtildi. Hak savunucuları, ‘keyfi ve nefret dolu’ dedikleri yasağa tepki gösterdi.

Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna evsahipliği yapan Endonezya’da kamu denetçisi tarafından hazırlanan rapor, iş başvurularında yapılan ayrımcılığı ortaya koydu.

Ülke çapındaki 200 bin kamu görevi için milyonlarca adayın başvuru yaptığı bir süreçte bugün yayımlanan rapor; savunma ve ticaret bakanlıklarının yanı sıra Başsavcılığın da (AGO) iş ilanlarında adaylara karşı ayrımcılık yaptığı belirtildi.

Başsavcılık 'sadece normal insanlar başvurabilir' diyor

Kamu denetçisi Ninik Rahayu AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, “Savunma Bakanlığı, hamile kadınların herhangi bir işe başvurmasını yasaklarken, Başsavcılık ve Ticaret Bakanlığı da transseksüellere yasak getiriyor. Hatta Başsavcılık incitici bir ifade kullanarak ‘sadece normal insanlardan’ başvuru kabul edeceklerini söylüyor” dedi.

© AFP 2019 / BRENDAN SMIALOWSKI Kadın çalışanlar FBI'a cinsel ayrımcılık nedeniyle dava açtı Sadece transseksüel olduğu gerekçesiyle bir kişinin iş başvurusunu yasaklamak kabul edilemez, bu insan haklarının ihlalidir” ifadelerini kullanan Rahayu, kamu kurumlarından işe alım politikalarını gözden geçirme çağrısında bulundu.

AGO Sözcüsü dün basına bir açıklama yaparak, kurumunun eşcinsel ve transseksüel adaylara yasak getirdiğini doğrulamıştı. AGO’nun internet sitesinde de, iş başvurusunda bulunacak adaylarda renk körü olmaması, ‘cinsel oryantasyon bozukluğu’ dahil olmak üzere fiziksel ve zihinsel bir engeli bulunmaması isteniyor.

'Anayasaya ve yasalara aykırı'

Uluslararası Af Örgütü’nün Endonezya Sorumlusu Usman Hamid, devlet kurumlarında bu tarz nefret temelli uygulamaların arttığını belirterek, bunları kınadı.

Hamid, “Yasaklar hem Endonezya anayasasına hem de evrensel insan hakları yasalarına aykırı. Endonezyalı yetkililer, keyfi ve nefret dolu kısıtlamalar uygulamak yerine, kamu görevleri için adayların en iyisini ve en akıllılarını işe almalı” diye konuştu.

Kadın hakları bakımından çağdaş bir sicile sahip olmayan Endonezya’da LGBTi’lere yönelik nefret artarken, işyerlerinde cinsiyetçilik ve ayrımcılık da yaygın görülüyor.