ABD, Güney Kore'nin Japonya ile istihbarat paylaşım anlaşmasını sürdürme kararından memnun

Japonya ile Güney Kore arasında 2016 yılında imzalanmasından bu yana her yıl yenilenen ancak Güney Kore'nin bu sene yenilememe kararı aldığı Askeri Bilgilerin Genel Güvenliği Anlaşması'nın (GSOMIA) süresinin dolmasından hemen önce Güney Kore tarafı anlaşmada kalma kararını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, yaptığı açıklamada kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Sözcü, "Bu karar, benzer düşüncedeki müttefiklerin karşılıklı anlaşmazlıkların detaylı bir biçimde ele alabileceğine dair pozitif bir mesaj veriyor. Güney Kore ve Japonya'yı, tarihsel sorunlara kalıcı bir çözüm bulmak için samimi tartışmalara devam etme konusunda destekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Güney Kore, son olarak 23 Kasım'da süresi dolan GSOMIA'yı yenilememe kararı almıştı.
ABD'nin anlaşmanın yenilenmesi için Seul'u ikna etme çabalarının sonuç verip vermeyeceği ise belirsizliğini koruyor.
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