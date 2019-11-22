ABD, Güney Kore'nin Japonya ile istihbarat paylaşım anlaşmasını sürdürme kararından memnun

ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'nin Japonya ile askeri istihbarat paylaşım anlaşmasını sürdürme yönündeki kararını memnuniyetle karşıladığını duyurarak, taraflara 'kalıcı bir çözüm bulma' çağrısında bulundu.

Japonya ile Güney Kore arasında 2016 yılında imzalanmasından bu yana her yıl yenilenen ancak Güney Kore'nin bu sene yenilememe kararı aldığı Askeri Bilgilerin Genel Güvenliği Anlaşması'nın (GSOMIA) süresinin dolmasından hemen önce Güney Kore tarafı anlaşmada kalma kararını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, yaptığı açıklamada kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Sözcü, "Bu karar, benzer düşüncedeki müttefiklerin karşılıklı anlaşmazlıkların detaylı bir biçimde ele alabileceğine dair pozitif bir mesaj veriyor. Güney Kore ve Japonya'yı, tarihsel sorunlara kalıcı bir çözüm bulmak için samimi tartışmalara devam etme konusunda destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Temmuz başında Japonya'nın Güney Kore'ye satılan yüksek teknoloji ürünü malzemelere yönelik ihracat tedbirlerini sıkılaştırma kararı almasıyla iki ülke arasında gerilen ilişkiler, Güney Kore'nin, Japonya'yı iki ülke arasındaki tarihi ihtilafları başka alanlara taşımakla suçlayıp, ekonomik yaptırımların politik olduğu imasında bulunmasına neden olmuştu.

Güney Kore, son olarak 23 Kasım'da süresi dolan GSOMIA'yı yenilememe kararı almıştı.

ABD'nin anlaşmanın yenilenmesi için Seul'u ikna etme çabalarının sonuç verip vermeyeceği ise belirsizliğini koruyor.