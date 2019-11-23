Malezya’da Rus vatandaşının bulunduğu kuru yük gemisine el konuldu

Malezya’da sınır güvenlik ekiplerinin, içinde 22 Ukraynalı ve 1 Rus denizcinin bulunduğu Kamerun bandıralı kuru yük gemisine el koyduğu bildirildi.

Rusya’nın Malezya Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, içinde 22 Ukraynalı ve 1 Rus denizcinin bulunduğu Kamerun bandıralı ‘New Orion’ kuru yük gemisine Malezyalı yetkililer tarafından el konulduğu kaydedildi.

Rus Büyükelçiliği’nin Facebook’taki sayfasından yaptığı açıklamada, “Malezya Deniz Sınırlarını Koruma Ajansı’ndan alınan bilgiye göre 21 Kasım tarihinde yerel saatle 14:30’da Malezya karasularında, içinde 22 Ukrayna ve 1 Rusya vatandaşının bulunduğu (Kamerun bandıralı) New Orion kuru yük gemisine el konuldu” ifadelerine yer verildi.

Gemiye, demirleme izni olmaması nedeniyle el konulduğu belirtilen açıklamada, Malezyalı yetkililerin olayla ilgili soruşturma yürüttüğü kaydedildi.

Açıklamada, “Büyükelçilik, gelişmeleri dikkatle izliyor” ifadeleri kullanıldı.