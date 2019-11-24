Hong Kong'ta halk protestoların gölgesinde yerel seçim için sandık başında

Hong Kong'da halk, aylardır devam eden hükümet karşıtı protestoların gölgesinde yerel seçime gidiyor.Seçim, protestolarla sarsılan Carrie Lam yönetimi için referandum niteliği taşıyor.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ni aylardır sarsan ve giderek şiddetlenen protestoların gölgesine halk bugün yerel seçimler için sandık başına gitti.

Yerel saatle 07.30'da başlayan yerel seçimler rekor düzeyde katılımla sürüyor. Öğlen saatlerine kadar 1.5 milyon seçmenin oy kullandığı açıklandı.

Dört yıl önce yapılan seçimlerde toplam 1 milyon 470 bin kişi oy kullanmıştı, bu yıl ise 4 milyon 100 bin seçmen oy kullanmak amacıyla başvuruda bulundu.

31 bin polis görevli

Oy verme işlemleri nedeniyle gösterilere ara verilen Hong Kong 'da seçimler de sakin geçiyor. Hong Kong yönetimi seçim güvenliğinin sağlanması içinhazır bekletildiğini duyurdu.

Yarı özerk yönetim başkanı Carrie Lam oyunu kullandığı seçim merkezinde yaptığı açıklamada, son günlerde protestoların nispeten azaldığını belirterek bu durumun devam etmesini umduğunu kaydetti. Lam, seçim sonuçlarının yeni bir başlangıca neden olmasını dilediğini söyledi.

452 sandalye için yarışıyorlar

18 seçim bölgesinden 452 sandalye için yarışacak adaylardan ipi önde göğüsleyenler, temsil ettikleri bölgelerde yaşayan vatandaşlar adına 1200 kişilik komiteye girerek, hükümeti belirlemek üzere oy verme hakkına da sahip olacak.

Belediye meclislerinde toplam 479 sandalye bulunuyor. Bunlardan 27'si seçim dışı anayasal süreçlerle belirleniyor, geri kalanı ise sandıktan çıkıyor.

Seçimde kazanan adaylar, görevlerine yeni yıldan itibaren başlayacak.

Hong Kong'da belediye meclis üyeleri, hükümetin seçilmesinde söz sahibi olmalarının yanı sıra altyapı, sağlık ve ulaşım gibi kamu hizmetlerini yürütme görevini de üstleniyor.

Carrie Lam için güven oylaması

Yerel seçimler 'Çin'in kuklası' olmakla suçlanan Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam için bir güven oylaması anlamına geliyor. Hong Kong'da Haziran ayından beri devam eden gösterilerin hedefinde Lam da bulunuyor. Göstericiler Çin'in Hong Kong üzerindeki etkisinin kalkmasını talep ediyor. Lam ise bu yönde bir adım atmıyor. Seçimlerden çıkacak sonuç halkın Lam'a verdiği desteğin boyutunu da ortaya koyacak.

Lam'ın yönetimine tepkili olan demokrasi yanlıları, Pekin yanlılarının baskın olduğu mevcut siyasi havayı değiştirmek için belediye meclis üyeliği seçimini büyük fırsat olarak görüyor.

7 milyon 400 bin nüfuslu otonom bölgede yerel seçimler dört yılda bir yapılıyor.