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11:28 25 Kasım 2019
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    Cepheyi ziyaret eden Kim, orduya top atışı emri verdi

    © AFP 2019 / KCNA
    Asya & Pasifik
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    ABD ile nükleer müzakerelerin çökmesinin ardından füze testleriyle meydan okumayı sürdüren Kuzey Kore’nin Lideri Kim Jong-un, Güney Kore ile tartışmalı sınıra yakın bölgedeki bir askeri birlikte yaptığı denetleme sırasında top atışı talimatı verdi.

    Güney Kore’nin Yonhap ajansının, Pyongyang’ın resmi ajansı KCNA'dan aktardığına göre, Kim Jong-un, Güney ile Kuzey Kore arasındaki fiili deniz sınırı Kuzey Sınır Hattı'nın (NLL) hemen kuzeyinde yer alan adacık Changrin'deki askeri birliği denetledi.

    Kim'in denetim sırasında askerlere ‘her an bir savaş görevini yerine getirmeye tam anlamıyla hazır olmalarını’ sağlamak için ‘iyi örülmüş bir sistem kurma’ talimatı verdiği, bir topçu birliğine de hedef göstererek ateş etmeleri emrini verdiği kaydedildi. 

    Topçu birliğinin, ‘ateşleme becerilerini tam anlamıyla ortaya koyduğu ve liderlerini memnun ettiği’ belirtilirken, tatbikatta kaç top atışı yapıldığı ya da topların hangi yöne fırlatıldığına ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

    Nisandan bu yana bilinen ilk cephe ziyareti

    Güney Kore Birleşme Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre bu ziyaret, Kim’in geçen nisan ayından bu yana gerçekleştirdiği ilk bilinen cephe ziyareti oldu.

    © AFP 2019 / KCNA
    Changrin ziyareti, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un nisan ayından bu yana gerçekleştirdiği ilk bilinen cephe ziyareti oldu.

    Güney Kore'den tepki

    Güney Kore, Changrin Adacığı'ndan yapılan top ateşine tepki göstererek, bu tatbikatın, iki ülke sınırı boyunca gerginliği arttırıcı faaliyetlerden kaçınmak için Koreler arasında varılan askeri anlaşmanın ihlali anlamına geldiğini savundu.

    Savunma Bakanlığı Sözcüsü Choi Hyun-soo, "Kuzey Kore'nin bahsini ettiği topçu tatbikatı, iki ülkenin askeri makamlarının kabul ettiği ve tam olarak uyguladığı 19 Eylül askeri anlaşmasını ihlal ediyor. Kuzey Kore'yi, askeri gerilimlerin artmasından korkulan sınır bölgelerinde tüm askeri eylemleri derhal durdurmaya ve anlaşmaya tam olarak riayet etmeye çağırıyoruz" dedi. 

    Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin nükleer silahsızlanma görüşmelerinin yeniden başlatılabilmesi için ortak askeri tatbikatı ertelemesinin ardından 18 Kasım'da hava indirme tatbikatı düzenlemiş, Kim, paraşüt birliklerinin katıldığı tatbikatı yerinde izlemişti.

    Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) bu yıl 12 füze denemesi yapan Kuzey Kore, son olarak 31 Ekim'de denediği füzelerin çoklu batarya ile fırlatıldığını açıklamıştı.

    Batı deniz sınırı, geçmişte iki ülke arasında sık sık tartışmalara neden olmuştu. Kuzey Kore, Kore Savaşı'nın ardından Birleşmiş Milletler tarafından çizilen deniz sınırını tanımıyor.

    Etiketler:
    talimat, Top atışı, Kuzey Kore, Kim Jong-un
    Topluluk kurallarıTartışma
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