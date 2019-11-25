Modi: Google kitap okuma tutkumu öldürdü

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, aylık radyo programı 'Mann ki Baat'ta yaptığı açıklamada 'Google'ın kitap okuma istediğini öldürdüğünü' açıkladı.

Haryana'dan bir öğrencinin 'Yoğun gündemi esnasında film izlemeye veya kitap okumaya vakit bulup bulamadığı' sorusunu yanıtlayan Modi, soruyu "Kitap okumayı her zaman sevdim ancak bu günlerde Google etkisi yüzünden çok okuyamıyorum, Google her zaman başvurabileceğimiz bir kaynak olduğu için bizi tembelleştirdi" ifadeleriyle yanıtladı.

Modi ayrıca, hiçbir zaman düzenli olarak film ya da televizyon izlemeye ilgi duymadığını ancak arada Discovery Channel izlediğini açıkladı.