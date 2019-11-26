Hong Kong'da işgal edilen üniversitedeki 'son eylemci' bulundu: Teslim olması yönünde ikna edilmeye çalışılıyor

Hong Kong'da eylemciler tarafından işgal edilen Politeknik Üniversitesi'nde polis kuşatması sonucunda eylemcilerin kaçtıkları ve kampüsteki 'son eylemci' olduğu belirtilen bir eylemci kadına ise tıbbi müdahalede bulunularak teslim olması yönünde ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi.

© AFP 2019 / Nicolas Asfouri Hong Kong yerel seçimleri sona erdi: Çin karşıtları zafer kazandı 'da protestocular tarafından işgal edilen Hong Kong Politeknik Üniversitesi'ne polis tarafından yapılan müdahalenin ardından çok sayıda eylemci gözaltına alınmıştı.

'İşgalin' kırılmasının ardından ise üniversite kampüsünde saklanan eylemcilerin bulunduğu öğrenilmiş ve saklanan öğrencilerin bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, kampüste arama yapan araştırma ekipleri, okulda saklanan son eylemciyi bulduklarını açıkladı.

Yaklaşık bir hafta süren polis kuşatması altında sağlık durumunun bozulduğu belirtilen kadına tıbbi müdahalede bulunulduğu ve danışmanlar tarafından teslim olması yönünde ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Üniversite Başkan Vekili Alexander Wai ise, konuya ilişkin yaptığı açıklamada 'kampüste saklanan başka eylemcilerin olduğu ihtimalini gözardı etmediklerini', ancak söz konusu ihtimalin çok yüksek olmadığını belirtti.

Kampüste bulunan kadının ise 18 yaşından büyük olduğu ve üniversitede öğrenci olmadığı ortaya çıktı.

Hong Kong baş yöneticisi Carrie Lam ise, üniversite işgaline ilişkin yaptığı açıklamada polisin 'doğru zaman geldiğinde üniversiteye gireceğini' söyledi.