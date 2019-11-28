Trump ilk kez Afganistan'da: Taliban ile müzakerelerin yeniden başlatıldığını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump ABD askerlerini sürpriz ziyaret için başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana ilk kez Afganistan’a gitti. Bagram Hava Üssü’nde ABD askerlerine Şükran Günü’nde hitap eden Trump Taliban’la müzakerelerin yeniden başladığını söyledi. “Askerleri eve getirme” vaadine gönderme yapan Trump, “O gün çok yakın” dedi.

Afganistan'daki Bagram askeri üssünde askerlere hitap eden Trump, IŞİD’le mücadelede sağlanan ilerlemeyi övdü. IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin ölümüyle sonuçlanan operasyonda yaralanan ve geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray’da ağırlanan Conan adlı köpeği de bir kez daha gündeme getirdi.

Suriye’den çekilme kararını savunan Trump, bölgedeki petrol tesislerinin korunması amacıyla yeterli sayıda asker bıraktığı konusunda da güvence verdi.

Başkan Trump seçim kampanyası kapsamında “askerleri eve getirme” vaadine de gönderme yaptı, “O gün çok yakın” dedi. “Umarım bir dahaki Şükran Günü’nde ABD’de birlikte oluruz” dedi. Trump’ın ABD askerlerine hitabı sırasında platformda Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani de vardı.

Afganistan ziyareti kapsamında Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile bir araya gelen Trump Taliban’ın anlaşma yapmak istediğini, başta ateşkese karşı çıktıklarını ancak şimdi ateşkes istediklerini söyledi. Son altı ayda büyük ilerleme sağlandığını belirten Trump, Afganistan’da şu anda yaklaşık 14 bin olan asker sayısını 8600’a çekmeyi umduğunu belirtti.

Trump’ın ziyareti geçtiğimiz hafta Washington ve Kabil arasında barış görüşmelerinin yeniden başlamasına ilişkin beklentileri arttıran mahkum değişiminin ardından geldi.

Trump’a Afganistan ziyaretinde ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien ve küçük bir danışman grubu eşlik ediyor. First Lady Melania Trump’ın Afganistan ziyaretinde Trump'a eşlik etmediği belirtildi.

Trump, Şükran Günü vesilesiyle 500 ABD askerine hindi yemeği servis etti. Kendisiyle selfie çektirmek askerlerle fotoğraf çektirdi, sohbet etti. Bagram Hava Üssü’nde ABD askerlerine hitap eden Trump, askerlere hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.