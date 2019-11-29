Kuzey Kore'den Şükran Günü'nde füze denemesi

Pyongyang ve Washington arasındaki nükleer görüşmeler kilitlenmişken Seul, Kuzey Kore'nin iki adet 'tanımlanamayan' füze atışı yaptığını duyurdu.

Dün ABD'de Şükran Günü olarak kutlanırken Kuzey Kore'nin 2 adet füze atışı gerçekleştirdiği bildirildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada füzelerin Güney Hamgyong eyaletinden doğu istikametine ateşlenerek Japon Denizi'ne düştüğü bilgisi verildi.

Açıklamaya göre, füze atışları dün yerel saatle 16.59'da gerçekleştirildi.

BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca Pyongyang'ın balistik füze denemesi yasaklanmıştı. Japonya Başbakanı Şinzo Abe ise yaptığı açıklamada, son denemenin bu ihlallerin sonucusunu teşkil ettiğini belirtti.

Abe, açıkamasında "Kuzey Kore'nin tekrarlanan balistik füze lansmanları sadece ülkemize değil uluslararası topluma da ciddi bir meydan okumadır" ifadelerini kullandı.

AFP'ye konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de, durumu yakından takip ettiklerini söyleyerek, bölgedeki müttefiklerle fikir alışverişi içinde olduklarını kaydetti.

Yetkili, şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kore'yi provokasyonlardan kaçınmaya, BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca yükümlülüklere uymaya ve tam denükleerizasyonu sağlamak için görevini yerine getirmek üzere sürdürülebilir ve düzenli görüşmelere dönmeye çağırıyoruz."